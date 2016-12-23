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С трех вокзалов в Москве эвакуировали около трех тысяч человек
26 декабря 2016 г. | Время публикации 13:17
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники полиции эвакуируют людей с Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов на Комсомольской площади после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Анонимное сообщение о взрыве на вокзале на Комсомольской площади поступило по телефону. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарной службы и скорой помощи. Из помещений всех трех вокзалов проводится эвакуация, кинологи приступили к обследованию помещений. Принимаются меры для установления и задержания анонимного заявителя.
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Понедельник, 26 декабря 2016 г. // Последняя новость 13:17
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