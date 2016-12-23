С трех вокзалов в Москве эвакуировали около трех тысяч человек

Сотрудники полиции эвакуируют людей с Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов на Комсомольской площади после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили ТАСС
в правоохранительных органах столицы.
Анонимное сообщение о взрыве на вокзале на Комсомольской площади поступило по телефону. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарной службы и скорой помощи. Из помещений всех трех вокзалов проводится эвакуация, кинологи приступили к обследованию помещений. Принимаются меры для установления и задержания анонимного заявителя.