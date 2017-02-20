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Аномальное тепло будет радовать москвичей всю следующую неделю
26 февраля 2017 г. | Время публикации 13:44
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Аномально теплая погода, которая установилась в московском регионе, продержится как минимум до конца следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Существенных осадков при этом не ожидается, но небольшой снег в первой половине недели и дождь во второй половине - весьма вероятны.

По словам Вильфанда, если сейчас температура превышает норму на 4-5 градусов, то в первых числах марта будет "апрельская" погода - до 10 градусов выше нормы. "В понедельник и вторник днем от одного до трех градусов тепла, ночные температуры немного ниже нуля, а в среду и четверг - до семи градусов тепла днем, в пятницу - от двух до семи, ночью - в районе нуля", - отметил эксперт, добавив, что говорить о приходе весны пока рано.

Директор Гидрометцентра подчеркнул, что главной опасностью для москвичей в эти дни будет сильная гололедица. Что касается уже выпавших осадков, то снег за неделю тепла сойти не успеет: сейчас высота снежного покрова в столице составляет около 25 сантиметров.
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