Аномальное тепло будет радовать москвичей всю следующую неделю Рубрики: Погода

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По словам Вильфанда, если сейчас температура превышает норму на 4-5 градусов, то в первых числах марта будет "апрельская" погода - до 10 градусов выше нормы. "В понедельник и вторник днем от одного до трех градусов тепла, ночные температуры немного ниже нуля, а в среду и четверг - до семи градусов тепла днем, в пятницу - от двух до семи, ночью - в районе нуля", - отметил эксперт, добавив, что говорить о приходе весны пока рано.



Директор Гидрометцентра подчеркнул, что главной опасностью для москвичей в эти дни будет сильная гололедица. Что касается уже выпавших осадков, то снег за неделю тепла сойти не успеет: сейчас высота снежного покрова в столице составляет около 25 сантиметров. Аномально теплая погода, которая установилась в московском регионе, продержится как минимум до конца следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Существенных осадков при этом не ожидается, но небольшой снег в первой половине недели и дождь во второй половине - весьма вероятны.По словам Вильфанда, если сейчас температура превышает норму на 4-5 градусов, то в первых числах марта будет "апрельская" погода - до 10 градусов выше нормы. "В понедельник и вторник днем от одного до трех градусов тепла, ночные температуры немного ниже нуля, а в среду и четверг - до семи градусов тепла днем, в пятницу - от двух до семи, ночью - в районе нуля", - отметил эксперт, добавив, что говорить о приходе весны пока рано.Директор Гидрометцентра подчеркнул, что главной опасностью для москвичей в эти дни будет сильная гололедица. Что касается уже выпавших осадков, то снег за неделю тепла сойти не успеет: сейчас высота снежного покрова в столице составляет около 25 сантиметров.



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