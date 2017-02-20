]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
февраля
pda
Поиск
Архив

Крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на востоке Москвы
26 февраля 2017 г. | Время публикации 17:44
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Агентство городских новостей Москва
Три легковых автомобиля столкнулись днем в воскресенье, 26 февраля, на востоке столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

По словам собеседника агентства, авария произошла в районе дома 24 на Щелковском шоссе. В результате ДТП пострадал один человек, сейчас на месте работают медики. Движение транспорта в сторону области временно ограничено.

Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что в результате столкновения один из трех автомобилей перевернулся на крышу.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.02.2017   20:42
1
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 26 февраля 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>