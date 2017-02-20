Крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на востоке Москвы Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей Москва



По словам собеседника агентства, авария произошла в районе дома 24 на Щелковском шоссе. В результате ДТП пострадал один человек, сейчас на месте работают медики. Движение транспорта в сторону области временно ограничено.



Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что в результате столкновения один из трех автомобилей перевернулся на крышу. Три легковых автомобиля столкнулись днем в воскресенье, 26 февраля, на востоке столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.По словам собеседника агентства, авария произошла в районе дома 24 на Щелковском шоссе. В результате ДТП пострадал один человек, сейчас на месте работают медики. Движение транспорта в сторону области временно ограничено.Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что в результате столкновения один из трех автомобилей перевернулся на крышу.



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