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На "Марше Немцова" неизвестный плеснул в лицо зеленкой Касьянову
26 февраля 2017 г. | Время публикации 15:07
Рубрики: Общество  
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Reuters
На марше памяти Бориса Немцова неизвестный плеснул зеленкой в лицо председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственного корреспондента. Инцидент произошел за несколько минут до начала шествия.

Как отмечается, Касьянов, несмотря на произошедшее, продолжил движение в первом ряду колонны шествия с пятнами зеленки на лице. Что касается злоумышленника, то правоохранители отвели его в сторону. Был ли он задержан, не уточняется.

Шествие началось в 14:00 на Страстном бульваре. Движение по нему было перекрыто автомобилями коммунальных служб. К месту также прибыли сотрудники ОМОН, Росгвардии и полиции. Проход к точке сбора в целях безопасности осуществлялся через магнитные рамки. Участники акции несут с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, а также транспаранты.
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