Власти насчитали 800 тысяч москвичей на гуляниях в честь Масленицы

Столичные правоохранители объявили, что в праздничных мероприятиях, посвященных Масленице, приняли участие около 800 тысяч человек, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.
В ведомстве уточнили, что речь идет о праздничных площадках, расположенных в центральной части города, а также в московских парках. Охрану общественного порядка и безопасность граждан на завершающихся гуляниях обеспечивают сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии, добавили в пресс-службе.
Отметим, что десятидневное празднование масленицы началось
еще 17 февраля. Фестивальные площадки были открыты в центре Москвы, в парках, на ВДНХ. В последний день празднования на Манежной площади произойдет "имитация сожжения" восьмиметровой Масленицы изо льда.