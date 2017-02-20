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Власти насчитали 800 тысяч москвичей на гуляниях в честь Масленицы
26 февраля 2017 г. | Время публикации 16:38
Рубрики: Праздники  
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Global Look Press
Столичные правоохранители объявили, что в праздничных мероприятиях, посвященных Масленице, приняли участие около 800 тысяч человек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

В ведомстве уточнили, что речь идет о праздничных площадках, расположенных в центральной части города, а также в московских парках. Охрану общественного порядка и безопасность граждан на завершающихся гуляниях обеспечивают сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии, добавили в пресс-службе.

Отметим, что десятидневное празднование масленицы началось еще 17 февраля. Фестивальные площадки были открыты в центре Москвы, в парках, на ВДНХ. В последний день празднования на Манежной площади произойдет "имитация сожжения" восьмиметровой Масленицы изо льда.
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