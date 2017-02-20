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СК завел дело по факту предполагаемого убийства и самоубийства в московской квартире
26 февраля 2017 г. | Время публикации 12:41
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Столичные следователи завели уголовное дело после того, как в одной из квартир по улице Просторная на востоке Москвы были обнаружены тела женщины и мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя городского управления СК России Юлию Иванову.

По предварительной версии, мужчина выстрелил в свою сожительницу 1989 года рождения, после чего покончил жизнь самоубийством. В то же время не исключается, что пуля попала в женщину в результате неосторожного обращения с оружием. Рядом с телами были обнаружены охотничий нарезной карабин и травматический пистолет. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинская, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы.
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