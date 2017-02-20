В центре Москвы ограничили движение транспорта из-за марша памяти Немцова Общество Рубрики: Автотранспорт

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД России, будет ограничено движение по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также по улице Лубянка, по проспекту Сахарова на участке от Садового кольца до Тургеневской площади. В Госавтоинспекции призвали водителей заранее выбирать альтернативные маршруты проезда и строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС.



Отметим, что уже после марша демонстранты намерены возложить цветы на Большом Каменном мосту, где был убит Немцов. "Принциально важно было обсудить ситуацию после марша. Мне кажется, мы достигли понимания в этом вопросе, никаких препятствий московская полиция чинить людям не будет", - заявил С 11:00 в центре Москвы ограничено движение транспорта, в том числе и общественного, в связи с проведением марша памяти Бориса Немцова, приуроченного к годовщине убийства оппозиционного политика. Ограничения будут действовать до окончания акции во второй половине дня.Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД России, будет ограничено движение по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также по улице Лубянка, по проспекту Сахарова на участке от Садового кольца до Тургеневской площади. В Госавтоинспекции призвали водителей заранее выбирать альтернативные маршруты проезда и строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС.Отметим, что уже после марша демонстранты намерены возложить цветы на Большом Каменном мосту, где был убит Немцов. "Принциально важно было обсудить ситуацию после марша. Мне кажется, мы достигли понимания в этом вопросе, никаких препятствий московская полиция чинить людям не будет", - заявил "Интерфаксу" один из организаторов акции Александр Рыклин.



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При этом представитель столичного правительства отметил, что у мэрии есть свои предложения по маршруту шествия. По подтвержденным данным, власти настаивают на прошлогоднем маршруте от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

