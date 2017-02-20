]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
февраля
pda
Поиск
Архив

В центре Москвы ограничили движение транспорта из-за марша памяти Немцова
26 февраля 2017 г. | Время публикации 11:01
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
С 11:00 в центре Москвы ограничено движение транспорта, в том числе и общественного, в связи с проведением марша памяти Бориса Немцова, приуроченного к годовщине убийства оппозиционного политика. Ограничения будут действовать до окончания акции во второй половине дня.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД России, будет ограничено движение по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также по улице Лубянка, по проспекту Сахарова на участке от Садового кольца до Тургеневской площади. В Госавтоинспекции призвали водителей заранее выбирать альтернативные маршруты проезда и строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС.

Отметим, что уже после марша демонстранты намерены возложить цветы на Большом Каменном мосту, где был убит Немцов. "Принциально важно было обсудить ситуацию после марша. Мне кажется, мы достигли понимания в этом вопросе, никаких препятствий московская полиция чинить людям не будет", - заявил "Интерфаксу" один из организаторов акции Александр Рыклин.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мэрия согласовала проведение "Марша Немцова"
16 февраля 2017 г.
Мэрия согласовала проведение "Марша Немцова"
При этом представитель столичного правительства отметил, что у мэрии есть свои предложения по маршруту шествия. По подтвержденным данным, власти настаивают на прошлогоднем маршруте от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.02.2017   20:42
1
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 26 февраля 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>