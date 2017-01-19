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Созданием парковок для беременных женщин заинтересовались в Мосгордуме
26 января 2017 г. | Время публикации 08:44
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
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Global Look Press
Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева предложила создавать специальные парковки для беременных женщин и матерей с детьми в возрасте до трех лет возле социальных объектов столицы. Об этом она сообщила Агентству городских новостей "Москва".

По словам Батышевой, беременная женщина находится в совершенно особенном состоянии, и то, что для обычного человека кажется чем-то простым и даже элементарным, для будущей мамы может стать очень сложной задачей. К таким сложным задачам относится в том числе и парковка автомобиля в условиях мегаполиса. "Поездка на машине для современной мамы сегодня уже стала не просто нормой, а даже необходимостью, причем ежедневной", - подчеркнула Батышева, отметив, что такие парковки предлагается предоставлять не только беременным, но и тем, у кого есть дети до трех лет. Парковки для женщин должны быть созданы возле социальных объектов - поликлиник, женских консультаций, больниц, школ, аптек и магазинов, предварительно этот проект планируется обсудить с горожанами.

Напомним, парковки для беременных женщин предлагали создать еще в 2014 году, однако тогда эта идея реализована не была. Между тем в прошлом году первая парковка для беременных появилась возле одного из торговых центров в подмосковных Химках, а на днях СМИ стало известно об инциденте, в ходе которого мужчина ударил беременную женщину, решив, что ее автомобиль припаркован не по правилам.

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