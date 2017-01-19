Созданием парковок для беременных женщин заинтересовались в Мосгордуме

23 января 2017 г. Москвич избил беременную женщину из-за места на парковке

Женщина припарковала машину на улице Фридриха Энгельса. Мужчина заявил, что ее авто мешает проезду транспорта, и ударил женщину в ответ на возражения. Сотрудники полиции задержали 30-летнего безработного москвича.