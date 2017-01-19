Средняя сумма взятки в Москве за прошлый год выросла в 2,5 раза Общество Рубрики: Криминал

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Всего московским полицейским удалось выявить более 8,8 тысячи преступлений в сфере экономике. Число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, увеличилось почти на четверть, а преступлений коррупционной направленности стало больше на 17 процентов. Кроме того, стало больше (на 18 процентов) преступлений, совершенных организованными группами, отметил Баранов.



Схожая тенденция отмечается и в Московской области - там в прошлом году средняя сумма взятки превысила 1 миллион рублей, что в 3,5 раза превышает показатель 2015 года. Как рассказал замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции подмосковного управления МВД Александр Бутковский, в 2016 году было выявлено 76 случаев получения взятки различными должностными лицами и 16 фактов посредничества взяточничеству. В регионе в общей сложности было зафиксировано 337 должностных преступлений, более 250 человек получили уголовное наказание, передает ТАСС. Количество выявленных в Москве коррупционных преступлений в прошлом году выросло на 17 процентов, а средняя сумма взятки увеличилась более чем в два с половиной раза, превысив 2 миллиона рублей. Об этом, как передает РИА "Новости" , сегодня сообщил начальник столичного управления полиции Олег Баранов.Всего московским полицейским удалось выявить более 8,8 тысячи преступлений в сфере экономике. Число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, увеличилось почти на четверть, а преступлений коррупционной направленности стало больше на 17 процентов. Кроме того, стало больше (на 18 процентов) преступлений, совершенных организованными группами, отметил Баранов.Схожая тенденция отмечается и в Московской области - там в прошлом году средняя сумма взятки превысила 1 миллион рублей, что в 3,5 раза превышает показатель 2015 года. Как рассказал замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции подмосковного управления МВД Александр Бутковский, в 2016 году было выявлено 76 случаев получения взятки различными должностными лицами и 16 фактов посредничества взяточничеству. В регионе в общей сложности было зафиксировано 337 должностных преступлений, более 250 человек получили уголовное наказание, передает ТАСС.



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