На Москву надвигается ненастная погода с метелью и порывистым ветром Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Экстренное предупреждение об ухудшении погоды выпустило и МЧС. "С 17:00 26 января до 10:00 27 января в Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, местами сильный, местами метель, снежные заносы, усиление ветра западной четверти порывами 12-17 метров в секунду", – отмечается на Ухудшение погоды ожидается в Москве к вечеру, сообщает портал "Метеоновости" . "К Москве ненастная зона приблизится к 18 часам. Ожидается снег, сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше, местами метель и гололедица. Ожидаемое количество осадков 2-6 мм, а вероятностный прирост снега составит от 2 до 6 см", – говорится в сообщении.Экстренное предупреждение об ухудшении погоды выпустило и МЧС. "С 17:00 26 января до 10:00 27 января в Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, местами сильный, местами метель, снежные заносы, усиление ветра западной четверти порывами 12-17 метров в секунду", – отмечается на сайте столичного управления ведомства.



Предыдущая статья | Следующая статья

