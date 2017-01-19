На Москву надвигается ненастная погода с метелью и порывистым ветром

Ухудшение погоды ожидается в Москве к вечеру, сообщает портал "Метеоновости"
. "К Москве ненастная зона приблизится к 18 часам. Ожидается снег, сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше, местами метель и гололедица. Ожидаемое количество осадков 2-6 мм, а вероятностный прирост снега составит от 2 до 6 см", – говорится в сообщении.
Экстренное предупреждение об ухудшении погоды выпустило и МЧС. "С 17:00 26 января до 10:00 27 января в Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, местами сильный, местами метель, снежные заносы, усиление ветра западной четверти порывами 12-17 метров в секунду", – отмечается на сайте
столичного управления ведомства.