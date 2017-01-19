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В МВД исключили массовые беспорядки в Москве во время Кубка конфедераций
26 января 2017 г. | Время публикации 16:51 | Последние изменения 16:54
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Министерство внутренних дел РФ пообещало не допустить во время проведения Кубка конфедераций по футболу в Москве повторения беспорядков с участием фанатов, которые произошли минувшим летом во Франции на чемпионате Европы. Многие города, принимавшие матчи этого турнира, превратились в поле боя, а местные правоохранители оказались не в силах усмирить разбушевавшихся болельщиков.

"Движения пьяных толп по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны на опережение здесь соблюдать все подготовительные мероприятия, конечно, проявляя при этом гостеприимство", - отметил в ходе расширенной коллегии столичного главка полиции первый замглавы МВД Александр Горовой (цитата по "Интерфаксу").

Он также обратился к московским стражам порядка с просьбой вовремя провести все мероприятия, касающиеся инфраструктуры безопасности во время проведения соревнования. "Пожалуйста, доработайте все, что необходимо с оргкомитетами, с собственниками стадионов, в том числе, и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, используемого для охраны общественного порядка", - подчеркнул Горовой.

Напомним, в день открытия Евро-2016 английские фанаты устроили столкновения в центре Марселя. Французская полиция для усмирения болельщиков использовала слезоточивый газ, который, впрочем, ситуации не помог: город был буквально разгромлен. В дальнейшем беспорядки окончательно вышли из-под контроля полиции и прокатились по другим городам Франции. Без жертв тогда не обошлось.
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Четверг, 26 января 2017 г. // Последняя новость 16:51
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