Полиция провела обыск в квартире семьи, из которой изъяли 10 детей

Полиция провела обыск в квартире многодетной семьи Дель из Зеленограда, у которых ранее отняли восемь детей, рассказал РИА "Новости"
адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов. По его словам, адвокатов супругов не уведомили об оперативно-следственных действиях, и они не присутствовали при обыске. Павлов предположил, что обыск связан с уголовным делом
, которое было возбуждено против главы семьи Михаила Деля.
Напомним, 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые, со слов мальчика, нанес ему отец. Ребенка доставили в больницу. Впоследствии сотрудники столичных органов опеки и попечительства изъяли из семьи Дель десять несовершеннолетних детей, двоих из которых передали бабушке. Договоры об опеке над еще восемью детьми были расторгнуты. В свою очередь, адвокат семьи утверждает, что органы опеки и полиция не представили никаких документов
, подтверждающих законность их действий. Еще одно уголовное дело возбуждено против представителей органов опеки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей, но органы опеки не обратили на это внимания.