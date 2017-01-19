Полиция провела обыск в квартире семьи, из которой изъяли 10 детей

19 января 2017 г. На отца семьи, из которой забрали детей, заведено уголовное дело

Полиция завела уголовное дело о побоях на отца семьи, из которой забрали приемных детей с ВИЧ-инфекцией. Кроме того, с семьей расторгли договор опеки, дети подтвердили факт неоднократного избиения со стороны отца.