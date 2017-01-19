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Полиция провела обыск в квартире семьи, из которой изъяли 10 детей
26 января 2017 г. | Время публикации 09:52
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Полиция провела обыск в квартире многодетной семьи Дель из Зеленограда, у которых ранее отняли восемь детей, рассказал РИА "Новости" адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов. По его словам, адвокатов супругов не уведомили об оперативно-следственных действиях, и они не присутствовали при обыске. Павлов предположил, что обыск связан с уголовным делом, которое было возбуждено против главы семьи Михаила Деля.

Напомним, 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые, со слов мальчика, нанес ему отец. Ребенка доставили в больницу. Впоследствии сотрудники столичных органов опеки и попечительства изъяли из семьи Дель десять несовершеннолетних детей, двоих из которых передали бабушке. Договоры об опеке над еще восемью детьми были расторгнуты. В свою очередь, адвокат семьи утверждает, что органы опеки и полиция не представили никаких документов, подтверждающих законность их действий. Еще одно уголовное дело возбуждено против представителей органов опеки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей, но органы опеки не обратили на это внимания.

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