На портал "Наш город" в марте вернут раздел для жалоб по многоквартирным домам Рубрики: Коммунальное хозяйство

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Раздел для жалоб на проблемы в жилых домах



По словам Китаевой, уже с 1 февраля на портале начнется тестирование обновленного раздела, а с середины февраля сайт будет готов к приему жалоб. Суть изменений правил заключается в следующем: для того, чтобы оставить жалобу, теперь нужно будет ввести номер финансового лицевого счета жителя (он указан на платежке). Кроме того, будет создан классификатор конкретных проблем, касающихся элементов, которые требуется привести в порядок.



Отметим, что работой прежней версии портала были крайне недовольны чиновники. В частности, префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов отмечал, что из-за "Нашего города" выстраиваемые властями плана лишаются смысла: "Мы будем бежать туда, куда нас ткнули носом. Хотя мы знаем об этой проблеме, есть план на эту работу, есть вполне ограниченные ресурсы". Пожаловаться на проблемы, связанные с содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, с 1 марта снова можно будет на портале "Наш город", сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева. Соответствующий раздел вернется на сайт после почти полугодового отсутствия с некоторыми изменениями, которые, в теории, должны сделать сервис удобнее.Раздел для жалоб на проблемы в жилых домах был удален из-за того, что сообщения на портале зачастую оставляли не жители данного дома, а случайные люди. В результате получалось так, что проблема отвлекала управляющую компанию от решения более важных и актуальных вопросов, а жильцы могли об этой проблеме даже не догадываться. Сейчас для пользователей портала "Наш город" открыты только "зимние" темы и категории о незаконных мигрантах.По словам Китаевой, уже с 1 февраля на портале начнется тестирование обновленного раздела, а с середины февраля сайт будет готов к приему жалоб. Суть изменений правил заключается в следующем: для того, чтобы оставить жалобу, теперь нужно будет ввести номер финансового лицевого счета жителя (он указан на платежке). Кроме того, будет создан классификатор конкретных проблем, касающихся элементов, которые требуется привести в порядок.Отметим, что работой прежней версии портала были крайне недовольны чиновники. В частности, префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов отмечал, что из-за "Нашего города" выстраиваемые властями плана лишаются смысла: "Мы будем бежать туда, куда нас ткнули носом. Хотя мы знаем об этой проблеме, есть план на эту работу, есть вполне ограниченные ресурсы".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 декабря 2016 г. Портал "Наш город" незаметно прекратил принимать жалобы на обслуживание жилых домов

В настоящий момент на сайте активны только "зимние" категории, а также жалобы на незаконное проживание мигрантов. Категория "Многоквартирные дома" вернется в марте уже в новом виде - с защитой от чрезмерно активных пользователей.

