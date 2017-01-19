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Таксист вытолкнул из машины ребенка, испачкавшего обивку салона
26 января 2017 г. | Время публикации 14:00
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Таксист вытолкнул из автомобиля пассажирку с двухлетним ребенком, который испачкал ногами обивку салона. Мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По его данным, 24-летняя жительница столицы вызвала такси от 1-й улицы Машиностроения до Воронцовской улицы. Когда такси доехало до места назначения, ребенок, выбираясь из салона, задел ногой обивку. "После этого водитель такси вышел из машины и вытолкнул наружу женщину и ребенка, при этом мальчик упал и ударился головой об землю, получив указанные травмы", – сообщил источник агентства. Проводится проверка.
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