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УФАС вступилось за малый и средний бизнес, который отсекают от торговли в метро
26 января 2017 г. | Время публикации 12:26 | Последние изменения 14:22
Рубрики: Метрополитен  
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Московский метрополитен нарушил права малого и среднего бизнеса, установив неподъемные условия для участия в аукционах на право торговли в подземных переходах. К такому выводу пришло столичное управление Федеральной антимонопольной службы, рассмотрев жалобы предпринимателей.

УФАС признало метрополитен нарушившим закон о защите конкуренции и предписало изменить документацию о торгах, говорится на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что чиновники объединили разыгрываемые торговые площади в огромные лоты. Первый включает в себя ларьки сразу на 17 станциях метро общей площадью почти 700 тысяч квадратных метров, второй – 850 тысяч квадратных метров торговых площадей на 19 станциях подземки.

Компании, которые желают получить контракт, должны предоставить задаток в размере 71,3 миллиона в первом случае и 77 миллионов во втором при ежемесячной плате за торговлю в переходе в 5,9 и 6,5 миллиона рублей соответственно. По словам руководителя московского УФАС Армена Ханяна, установленные суммы задатка – непреодолимое препятствие для большинства малых и средних предпринимателей. "Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах", – отметил Ханян.

Власти заявляют, что благодаря такой мере исключается субаренда площадей, однако компания-победитель получает десятки магазинов разной направленности. Предприниматели говорят, что ни одна фирма не сможет использовать выигранные площади по назначению, не сдав их в скрытую субаренду.

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