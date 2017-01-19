УФАС вступилось за малый и средний бизнес, который отсекают от торговли в метро Рубрики: Метрополитен

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УФАС признало метрополитен нарушившим закон о защите конкуренции и предписало изменить документацию о торгах, говорится



Компании, которые желают получить контракт, должны предоставить задаток в размере 71,3 миллиона в первом случае и 77 миллионов во втором при ежемесячной плате за торговлю в переходе в 5,9 и 6,5 миллиона рублей соответственно. По словам руководителя московского УФАС Армена Ханяна, установленные суммы задатка – непреодолимое препятствие для большинства малых и средних предпринимателей. "Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах", – отметил Ханян.



Власти заявляют, что благодаря такой мере исключается субаренда площадей, однако компания-победитель получает десятки магазинов разной направленности. Предприниматели говорят, что ни одна фирма не сможет использовать выигранные площади по назначению, не сдав их в скрытую субаренду.



Московский метрополитен нарушил права малого и среднего бизнеса, установив неподъемные условия для участия в аукционах на право торговли в подземных переходах. К такому выводу пришло столичное управление Федеральной антимонопольной службы, рассмотрев жалобы предпринимателей.УФАС признало метрополитен нарушившим закон о защите конкуренции и предписало изменить документацию о торгах, говорится на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что чиновники объединили разыгрываемые торговые площади в огромные лоты . Первый включает в себя ларьки сразу на 17 станциях метро общей площадью почти 700 тысяч квадратных метров, второй – 850 тысяч квадратных метров торговых площадей на 19 станциях подземки.Компании, которые желают получить контракт, должны предоставить задаток в размере 71,3 миллиона в первом случае и 77 миллионов во втором при ежемесячной плате за торговлю в переходе в 5,9 и 6,5 миллиона рублей соответственно. По словам руководителя московского УФАС Армена Ханяна, установленные суммы задатка – непреодолимое препятствие для большинства малых и средних предпринимателей. "Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах", – отметил Ханян.Власти заявляют, что благодаря такой мере исключается субаренда площадей, однако компания-победитель получает десятки магазинов разной направленности. Предприниматели говорят, что ни одна фирма не сможет использовать выигранные площади по назначению, не сдав их в скрытую субаренду.



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