Новая магистраль соединит Северный и Северо-Восточный округа

Северный и Северо-Восточный округа столицы соединит новая магистраль. Об этом M24.ru
рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. В рамках проекта будет проведена реконструкция существующих улиц с расширением проезжей части от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе, а в районе станции Бескудниково Савеловского направления МЖД построят путепровод.
В ходе работ также будут построены две одноуровневые развязки на пересечении с Коровинским шоссе и Дубнинской улицей и сформировано несколько новых скверов, в частности, по улице Софьи Ковалевской и по улице 800-летия Москвы. Протяженность дороги составит 5,4 километра.
Эксперты считают, что новая дорога поможет автомобилистам, обеспечив поперечную связь между вылетными магистралями, тем более что она была спроектирована уже много лет назад. В то же время разовый запуск не решит всех проблем, и подобные поперечные магистрали нужны в городе повсеместно. Эксперты говорят об этом уже несколько лет, однако власти регулярно оставляют такие проекты за бортом
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