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Новогодние ёлки москвичей решили принимать в утиль до весны
26 января 2017 г. | Время публикации 19:42 | Последние изменения 19:43
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
"Мосприрода" в очередной раз продлила экологическую акцию "Ёлочный круговорот-2017", сообщается на сайте учреждения. Москвичи смогут до марта сдавать новогодние ели в утилизацию. Деревья должны быть полностью очищены от украшений и мишуры. В утиль принимаются елки, сосны и пихты.

Щепа пойдет на компост, производство почвогрунтов, посыпку дорожек и подстилку для животных. Сдать деревья можно в 13 пунктов, расположенных, в основном, в парках. Адреса указаны на сайте "Мосприроды". Напомним, акция стартовала сразу после новогодних каникул и несколько раз продлевалась по просьбам москвичей. Также было увеличено число пунктов приема ёлок. На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву.
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