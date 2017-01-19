Новогодние ёлки москвичей решили принимать в утиль до весны

13 января 2017 г. Программу утилизации новогодних елок продлили до 19 января

ГПБУ "Мосприрода" продлила акцию по сбору и утилизации новогодних елок до 19 января. Собранные ели, сосны, пихты без елочной мишуры и украшений будут переработаны в щепу и станут основой растительного грунта.