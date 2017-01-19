Новогодние ёлки москвичей решили принимать в утиль до весны

"Мосприрода" в очередной раз продлила экологическую акцию "Ёлочный круговорот-2017", сообщается на сайте учреждения
. Москвичи смогут до марта сдавать новогодние ели в утилизацию. Деревья должны быть полностью очищены от украшений и мишуры. В утиль принимаются елки, сосны и пихты.
Щепа пойдет на компост, производство почвогрунтов, посыпку дорожек и подстилку для животных. Сдать деревья можно в 13 пунктов, расположенных, в основном, в парках. Адреса указаны на сайте "Мосприроды". Напомним, акция стартовала сразу после новогодних каникул и несколько раз продлевалась по просьбам москвичей. Также было увеличено число пунктов приема ёлок. На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву.