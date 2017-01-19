Курьеры "Почты России" присваивали деньги клиентов, занижая тарифы

10 января 2017 г. Оператор "Почты России" воровал сотовые телефоны из посылок клиентов

Сотрудник охраны в ходе личного досмотра обнаружил у оператора почтового центра "Внуково" три новых сотовых телефона, происхождения которых работник объяснить не смог. Он признался в хищении и будет уволен.