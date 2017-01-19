Курьеры "Почты России" присваивали деньги клиентов, занижая тарифы

Служба безопасности ФГУП "Почта России" выявила и пресекла мошенническую деятельность пяти водителей одного из сортировочных участков курьерской доставки. Как сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу предприятия, получая от граждан и юридических лиц почтовые отправления и деньги, водители курьерской службы занижали вес посылок и тариф в сопроводительных документах. Таким образом они сдавали в кассу только часть полученной суммы, а остальное присваивали.
Как отмечается, в ряде случаев подозреваемые меняли в отчетных документах страну назначения и оставляли себе разницу в тарифах злоумышленники. При этом само почтовое отправление доходило до адресата, поскольку в документах, следующих с отправлениями, адрес указывался верно. В настоящее время все пятеро подозреваемых уволены, материалы переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Ущерб от действий работников составил около 300 тысяч рублей, при этом четверо из них уже возместили ущерб, а в отношении еще одного будет подан соответствующий иск.
Похожий случай произошел в прошлом году на межрайонном сортировочном почтамте в Южном округе: сообщалось, что пятеро работников почтамта незаконно вскрыли 320 посылок
и похитили вещи на сумму около 75 тысяч рублей. Они были задержаны после того, как о предполагаемом хищении сообщили их коллеги. Еще один работник почтамта был задержан после того, как у него обнаружили три новых сотовых телефона: как выяснилось, мужчина воровал их из клиентских посылок
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