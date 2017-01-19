В Подмосковье приняли закон о защите исторических поселений от застройки

Депутаты Мособлдумы приняли в трех чтениях закон о защите исторических поселений Подмосковья от застройки. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального парламента, о чем сообщает агентство "Москва"
.
Как заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, согласно новому закону градостроительные регламенты в исторических поселениях при застройке будут согласовываться с уполномоченным органом, которым в Московской области является государственное управление культурного наследия. Всего в Московской области находятся 22 исторических поселения.
Напомним, исторические поселения в Московской области уже довольно давно подвергаются бесконтрольной застройке. Так, компании-"любимчики" властей ведут варварскую застройку прямо на территориях памятников истории Балашихи
. Рядом с некоторыми историческими объектами в районе Акатово появились очистные сооружения. Археологи должны были провести раскопки и установить охранную зону памятника, зону регулируемой застройки, однако в последнее время в Балашихе такие экспертизы не проводились.
Хаотичная застройка нанесла ущерб и экологической обстановке. А после многолетних скандалов вокруг застройки охранной зоны древнего города Радонеж Росреестр внес обременения практически на всей территории охранной зоны. Часть попавшей под обременения недвижимости, включая дачи, должна быть снесена
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