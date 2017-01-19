]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
января
pda
Поиск
Архив

В Подмосковье приняли закон о защите исторических поселений от застройки
26 января 2017 г. | Время публикации 11:08 | Последние изменения 14:47
Рубрики: Законодательство, Областная инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Депутаты Мособлдумы приняли в трех чтениях закон о защите исторических поселений Подмосковья от застройки. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального парламента, о чем сообщает агентство "Москва".

Как заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, согласно новому закону градостроительные регламенты в исторических поселениях при застройке будут согласовываться с уполномоченным органом, которым в Московской области является государственное управление культурного наследия. Всего в Московской области находятся 22 исторических поселения.

Напомним, исторические поселения в Московской области уже довольно давно подвергаются бесконтрольной застройке. Так, компании-"любимчики" властей ведут варварскую застройку прямо на территориях памятников истории Балашихи. Рядом с некоторыми историческими объектами в районе Акатово появились очистные сооружения. Археологи должны были провести раскопки и установить охранную зону памятника, зону регулируемой застройки, однако в последнее время в Балашихе такие экспертизы не проводились.

Хаотичная застройка нанесла ущерб и экологической обстановке. А после многолетних скандалов вокруг застройки охранной зоны древнего города Радонеж Росреестр внес обременения практически на всей территории охранной зоны. Часть попавшей под обременения недвижимости, включая дачи, должна быть снесена.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Многолетнему строительству дач в охранной зоне Радонежа может прийти конец
24 ноября 2016 г.
Многолетнему строительству дач в охранной зоне Радонежа может прийти конец
Росреестр вносит обременения практически на всей территории охранной зоны площадью 8 тысяч гектаров. Это 30 садовых товариществ и более десяти деревень. Часть построек должна быть снесена, новое строительство запрещается.
9 июня 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.01.2017   16:50
5
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 26 января 2017 г. // Последняя новость 16:51
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>