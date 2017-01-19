В Подмосковье приняли закон о защите исторических поселений от застройки

24 ноября 2016 г. Многолетнему строительству дач в охранной зоне Радонежа может прийти конец

Росреестр вносит обременения практически на всей территории охранной зоны площадью 8 тысяч гектаров. Это 30 садовых товариществ и более десяти деревень. Часть построек должна быть снесена, новое строительство запрещается.