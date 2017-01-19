Записи видеорегистраторов с ДТП и преступлениями будут выкладывать на специальный сайт Рубрики: Общество

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По словам Святенко, в столице нет единого ресурса, который собирал бы записи о ДТП или каких-либо противоправных деяниях: подобная информация иногда выкладывается на Youtube, однако чаще всего проходит незамеченной. По словам представителей судебного ведомства, запись видеорегистратора является достаточным доказательством вины правонарушителя, а подобный сайт будет очень полезен в том числе для дорожных полицейских. Он может быть запущен уже в этом году.



Лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что перед запуском ресурса нужно провести обширную рекламную кампанию для повышения интереса к каналу. К тому же тех, кто будет активно выкладывать видео, следовало бы стимулировать, предлагая, к примеру, скидку на оплату парковки или билеты в театр. Другие эксперты отмечают, что сайт поможет ГИБДД установить нарушителя по номерам машины или опознать правонарушителя с помощью системы "Безопасный город". В то же время отмечается, что внедрение существующих программ распознавания лиц по всему городу будет стоить







Москвичи смогут отправить запись с преступлением или ДТП на специальный портал. Об этом M24.ru рассказала председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко. На ресурсе можно будет размещать записи с видеорегистраторов, чтобы правоохранительные органы могли провести проверку.По словам Святенко, в столице нет единого ресурса, который собирал бы записи о ДТП или каких-либо противоправных деяниях: подобная информация иногда выкладывается на Youtube, однако чаще всего проходит незамеченной. По словам представителей судебного ведомства, запись видеорегистратора является достаточным доказательством вины правонарушителя, а подобный сайт будет очень полезен в том числе для дорожных полицейских. Он может быть запущен уже в этом году.Лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что перед запуском ресурса нужно провести обширную рекламную кампанию для повышения интереса к каналу. К тому же тех, кто будет активно выкладывать видео, следовало бы стимулировать, предлагая, к примеру, скидку на оплату парковки или билеты в театр. Другие эксперты отмечают, что сайт поможет ГИБДД установить нарушителя по номерам машины или опознать правонарушителя с помощью системы "Безопасный город". В то же время отмечается, что внедрение существующих программ распознавания лиц по всему городу будет стоить несколько миллиардов рублей , а процент успешного распознавания составляет в лучшем случае 30% вместо требуемых 60–70%. Решить проблему планируется за счет новых технологий и изменения параметров видеокамер.



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