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Записи видеорегистраторов с ДТП и преступлениями будут выкладывать на специальный сайт
26 января 2017 г. | Время публикации 09:18
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Москвичи смогут отправить запись с преступлением или ДТП на специальный портал. Об этом M24.ru рассказала председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко. На ресурсе можно будет размещать записи с видеорегистраторов, чтобы правоохранительные органы могли провести проверку.

По словам Святенко, в столице нет единого ресурса, который собирал бы записи о ДТП или каких-либо противоправных деяниях: подобная информация иногда выкладывается на Youtube, однако чаще всего проходит незамеченной. По словам представителей судебного ведомства, запись видеорегистратора является достаточным доказательством вины правонарушителя, а подобный сайт будет очень полезен в том числе для дорожных полицейских. Он может быть запущен уже в этом году.

Лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что перед запуском ресурса нужно провести обширную рекламную кампанию для повышения интереса к каналу. К тому же тех, кто будет активно выкладывать видео, следовало бы стимулировать, предлагая, к примеру, скидку на оплату парковки или билеты в театр. Другие эксперты отмечают, что сайт поможет ГИБДД установить нарушителя по номерам машины или опознать правонарушителя с помощью системы "Безопасный город". В то же время отмечается, что внедрение существующих программ распознавания лиц по всему городу будет стоить несколько миллиардов рублей, а процент успешного распознавания составляет в лучшем случае 30% вместо требуемых 60–70%. Решить проблему планируется за счет новых технологий и изменения параметров видеокамер.



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