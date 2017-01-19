Полиция и прокуратура займутся скандалом вокруг закупки лекарств столичной мэрией

26 декабря 2016 г. Экс-главврач московской больницы пожаловался в ФСБ на чиновников из Депздрава

По его мнению, власти переплачивают огромные деньги за медикаменты и медицинские препараты: лишь за прошлый год чрезмерные траты превысили 200 миллионов рублей. Врач просит привлечь виновных к уголовной ответственности.