Полиция и прокуратура займутся скандалом вокруг закупки лекарств столичной мэрией

Следственный комитет РФ изучил обращение бывшего главного врача московской онкологической больницы N 62 Анатолия Махсона, который утверждал, что столичная мэрия закупает лекарственные препараты и оборудование по завышенным ценам. В ответе на запрос РБК
следователи заявили, что все полученные материалы по скандальной истории переданы в управление МВД по Москве и городскую прокуратуру.
Махсон в конце декабря выступил с обвинениями в адрес мэрии, заявив, что только за 2015 год столичный Департамент здравоохранения переплатил за медикаменты 217 миллионов рублей
- к такому выводу бывший главврач пришел, сравнив закупочные цены своей больницы и ведомства. Так, один из онкологических препаратов - новатакс - больница покупала по 2,9 тысячи рублей за единицу, тогда как власти - за 25,4 тысячи.
"Завышение закупочных цен привело к дефициту противоопухолевых препаратов отпускаемых по льготным рецептам в аптечных пунктах города и как следствие приведет к увеличению смертности от онкологических заболеваний", - отмечал Махсон. Узнав о происходящем, он доложил обо всем заместителю мэра Леониду Печатникову, однако вместо того, чтобы разбираться в вопросе, чиновник лишил больницу возможности закупать лекарства самостоятельно, изменив ее статус с автономного учреждения здравоохранения на бюджетное.
Махсон в конечном счете был уволен приказом главы Департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном. Свои действия власти объясняли тем, что больница якобы закупала лекарства с просроченным сроком годности. Махсон, впрочем, подобные обвинения отвергает: учреждение намеренно приобретало препараты со сроком годности в несколько месяцев, поскольку из-за чрезвычайно высокого спроса все медикаменты расходовались за одну-две недели.