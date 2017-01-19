Нынешняя зима стала самой снежной в Москве за последние 20 лет Рубрики: Погода

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Предыдущий рекорд принадлежал зиме 2012-2013 годов, когда к 26 января объем свежевыпавшего снега составлял 174 сантиметра, а в целом за сезон - 328 сантиметров (102 сантиметра снега тогда выпало в марте). При этом в январе 2013 года высота снежного покрова в Москве составляла 45 сантиметров, а сегодня - 34 сантиметра. Впереди столицу ожидает еще два месяца холодного сезона.



Согласно данным Зима 2016-2017 годов стала самой снежной за последние 20 лет, сообщает портал "Метеоновости" со ссылкой на данные инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1995 года. В ходе нынешней московской зимы, которая началась в рекордно ранние сроки, выпало 217 сантиметров снега, отмечают синоптики.Предыдущий рекорд принадлежал зиме 2012-2013 годов, когда к 26 января объем свежевыпавшего снега составлял 174 сантиметра, а в целом за сезон - 328 сантиметров (102 сантиметра снега тогда выпало в марте). При этом в январе 2013 года высота снежного покрова в Москве составляла 45 сантиметров, а сегодня - 34 сантиметра. Впереди столицу ожидает еще два месяца холодного сезона.Согласно данным Гидрометцентра РФ , за 25 дней января в Москве выпало 40 миллиметров осадков или 95 процентов от месячной нормы. Обильные снегопады сопровождаются теплой погодой: средняя температура в этом месяце составила минус 7,8 градуса при норме в минус 9.



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