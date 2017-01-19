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Библиотеки будут раздавать ветхие или устаревшие книги через интернет
26 января 2017 г. | Время публикации 12:58 | Последние изменения 14:48
Рубрики: Культура, Общество  
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Moscow-Live.ru
В московских библиотеках появится интернет-сервис "Списанные книги", который позволит жителям столицы бронировать издания, подлежащие списанию. Забрать понравившуюся книгу можно будет в течение трех дней, сообщается на сайте столичной мэрии.

Сейчас в библиотечном фонде насчитывается 1,7 миллиона книг, подлежащих списанию. При этом сейчас идет инвентаризация фондов, по итогам которых это число может вырасти до трех миллионов. Будут ли они все доступны москвичам - пока вопрос, поскольку действующее законодательство позволяет лишь уничтожать устаревшие книги или отправлять их на переработку во вторсырье. Если власти не внесут соответствующих поправок, то в интернет-сервисе появится только порядка 300 тысяч невостребованных непрофильных книг.

Искать книги можно будет по автору или названию, а также по библиотеке или отрасли знания. Читатели смогут забронировать как художественную литературу, так и учебную, в том числе устаревшие справочники. Однако издания будет запрещено брать большими партиями: такая мера библиотекам нужна, чтобы защититься от мошенников, желающих перепродать книги.
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Четверг, 26 января 2017 г. // Последняя новость 16:51
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