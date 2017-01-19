На последнего депутата-"невыселенца" из служебной квартиры подают в суд

19 декабря 2016 г. Задержавшимся в служебных квартирах депутатам пригрозили судом

18 экс-депутатов Госдумы все еще не выехали из служебного жилья в Москве. С ними продолжается диалог по поводу добровольного выселения. Если они откажутся съезжать, вопросом займутся судебные приставы.