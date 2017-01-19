На последнего депутата-"невыселенца" из служебной квартиры подают в суд

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Михаил Заполев | kprf.ru
Управделами президента готовит иск в суд о принудительном выселении из служебной квартиры экс-депутата Госдумы от КПРФ Михаила Заполева. Он единственный до сих пор не освободил служебное жилье, сообщил заместитель председателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы Михаил Романов.
"Заполев давал информацию, что он не может переехать, потому что лично надо приехать, но это не требуется – лично. Может другой представитель, любой помощник. Речь не идет о личном присутствии депутата для того, чтобы сдать квартиру", – цитирует Романова агентство "Москва"
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Депутата Госдумы нового созыва, за которым была закреплена занятая Заполевым квартира, пришлось переселять в другое жилье. "Уже была куча предупреждений, и официальных, и правовая процедура, насколько я знаю, управделами президента запущена", – сказал Романов. Напомним, депутаты Госдумы шестого созыва, не прошедшие в парламент, должны были покинуть служебные квартиры до 5 декабря минувшего года, но 18 человек этого не сделали.
После того как фамилии нарушителей были обнародованы, большинство экс-депутатов квартиры покинули. Последний срок, после которого "невыселенцам" грозили судом, истек 20 января. На тот момент помимо Заполева служебное жилье продолжал занимать экс-депутат от ЛДПР Владимир Таскаев. В 2014 году приставам пришлось принудительно выселять из служебных квартир депутатов, чьи полномочия истекли еще в девяностых годах
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