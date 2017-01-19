]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
января
pda
Поиск
Архив

На последнего депутата-"невыселенца" из служебной квартиры подают в суд
26 января 2017 г. | Время публикации 17:23
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Экс-депутат Госдумы от КПРФ Михаил Заполев | kprf.ru
Управделами президента готовит иск в суд о принудительном выселении из служебной квартиры экс-депутата Госдумы от КПРФ Михаила Заполева. Он единственный до сих пор не освободил служебное жилье, сообщил заместитель председателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы Михаил Романов.

"Заполев давал информацию, что он не может переехать, потому что лично надо приехать, но это не требуется – лично. Может другой представитель, любой помощник. Речь не идет о личном присутствии депутата для того, чтобы сдать квартиру", – цитирует Романова агентство "Москва".

Депутата Госдумы нового созыва, за которым была закреплена занятая Заполевым квартира, пришлось переселять в другое жилье. "Уже была куча предупреждений, и официальных, и правовая процедура, насколько я знаю, управделами президента запущена", – сказал Романов. Напомним, депутаты Госдумы шестого созыва, не прошедшие в парламент, должны были покинуть служебные квартиры до 5 декабря минувшего года, но 18 человек этого не сделали.

После того как фамилии нарушителей были обнародованы, большинство экс-депутатов квартиры покинули. Последний срок, после которого "невыселенцам" грозили судом, истек 20 января. На тот момент помимо Заполева служебное жилье продолжал занимать экс-депутат от ЛДПР Владимир Таскаев. В 2014 году приставам пришлось принудительно выселять из служебных квартир депутатов, чьи полномочия истекли еще в девяностых годах.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Задержавшимся в служебных квартирах депутатам пригрозили судом
19 декабря 2016 г.
Задержавшимся в служебных квартирах депутатам пригрозили судом
18 экс-депутатов Госдумы все еще не выехали из служебного жилья в Москве. С ними продолжается диалог по поводу добровольного выселения. Если они откажутся съезжать, вопросом займутся судебные приставы.
6 декабря 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.01.2017   21:47
6
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 26 января 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>