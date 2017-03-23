Погода в Москве к вечеру резко ухудшится Рубрики: Погода

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Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с



Таким образом, в конце марта температурный фон будет ниже нормы на 4-5 градусов, тогда как весь месяц он был на 5-8 градусов выше нормы. "Все москвичи расслабились - вот-вот лето, но не нужно забывать, что погода переменчивая". Столичное управление МВД предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды, которое ожидается вечером в воскресенье. На территории города ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, а в ночные часы температура воздуха опустится до отрицательных значений, что создаст условия для возникновения гололедицы на дорогах, говорится в сообщении московской полиции.Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с "Интерфаксом" отметил, что осадки также ожидаются и в течение понедельника. Он также рассказал, что со среды, когда давление в столице начнет повышаться, температура воздуха ощутимо упадет. В ночные часы столбики термометров будут показывать от минус 3 до минус 7 градусов, а днем температура лишь немного будет переходить через нулевую отметку.Таким образом, в конце марта температурный фон будет ниже нормы на 4-5 градусов, тогда как весь месяц он был на 5-8 градусов выше нормы. "Все москвичи расслабились - вот-вот лето, но не нужно забывать, что погода переменчивая".



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