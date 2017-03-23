Навального задержали в ходе митинга против коррупции Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Reuters



Навальный, несмотря на нежелание столичных властей согласовывать акцию, до последнего момента продолжал агитировать москвичей на участие в мероприятии. Он утверждал, что мэрия сама нарушила закон, не предоставив организаторам альтернативных площадок для проведения митинга в центре города. Отметим, что городские чиновники "отправляли" оппозиционера на окраину Москвы в Марьино, но Навальный это предложение отверг.



На Тверской pic.twitter.com/vfdNSFE1oL— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 26, 2017



Сам Навальный на своей странице в



Согласно последним данным, в общей сложности были задержаны более 500 человек. Некоторые задержания были особенно жесткими: сотрудники полиции избивали людей дубинками и тащили по земле к автозакам.



Власти пытались пресечь прямую трансляцию с митинга, которую вел канал Navalny Live в YouTube, для чего отключили офис Фонда борьбы с коррупцией от электричества и интернета. Впрочем, у правозащитников оказался в запасе вариант с резервной студией, а потому эфир продолжался вплоть до окончания "прогулки".



Что касается государственных СМИ, то массовые митинги, которые прошли не только в Москве, но и по всей России, практически не освещались. Информация о задержаниях, появившаяся на агентствах, была неполной: рассказать о сути претензий митингующих к властям ни одно из крупных новостных агентств не решилось. Оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье днем был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ходе акции против коррупции в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя штаба политика. По словам собеседника агентства, Навальный был задержан на Триумфальной площади вскоре после того, как присоединился к тысячам людей, вышедшим на улицы в знак протеста.Навальный, несмотря на нежелание столичных властей согласовывать акцию, до последнего момента продолжал агитировать москвичей на участие в мероприятии. Он утверждал, что мэрия сама нарушила закон, не предоставив организаторам альтернативных площадок для проведения митинга в центре города. Отметим, что городские чиновники "отправляли" оппозиционера на окраину Москвы в Марьино, но Навальный это предложение отверг.Сам Навальный на своей странице в Twitter рассказал, что "с ним все хорошо". "Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией", - подчеркнул оппозиционер.Согласно последним данным, в общей сложности были задержаны более 500 человек. Некоторые задержания были особенно жесткими: сотрудники полиции избивали людей дубинками и тащили по земле к автозакам.Власти пытались пресечь прямую трансляцию с митинга, которую вел канал Navalny Live в YouTube, для чего отключили офис Фонда борьбы с коррупцией от электричества и интернета. Впрочем, у правозащитников оказался в запасе вариант с резервной студией, а потому эфир продолжался вплоть до окончания "прогулки".Что касается государственных СМИ, то массовые митинги, которые прошли не только в Москве, но и по всей России, практически не освещались. Информация о задержаниях, появившаяся на агентствах, была неполной: рассказать о сути претензий митингующих к властям ни одно из крупных новостных агентств не решилось.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 марта 2017 г. В Кремле назвали провокацией московскую акцию Навального против коррупции

Мероприятие в формате "прогулки" начнется сегодня в 14:00 на Тверской улице. Акция не была согласована столичными властями, однако чиновники не предложили организаторам альтернативные места для ее проведения.

