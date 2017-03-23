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Центральный участок Калужско-Рижской линии закрыли на день
26 марта 2017 г. | Время публикации 09:00 | Последние изменения 12:53
Рубрики: Метрополитен  
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Агентство городских новостей Москва
Движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии от станции "Проспект Мира" до станции "Октябрьская" будет закрыто сегодня в течение всего дня. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена, ограничение связано с капитальным ремонтом путей.

Движение поездов на линии осуществляется только на участках "Новоясеневская" - "Октябрьская" и "Проспект Мира" - "Медведково". Станции "Тургеневская" и "Сухаревская" закроют на вход и выход, движение через станцию "Китай-Город" осуществляется только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии. Кроме того, закрыты переходы между станциями "Тургеневская" - "Чистые пруды" и "Тургеневская" - "Сретенский бульвар". Станции "Октябрьская" и "Проспект Мира" будут работать как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии. Работа станций возобновится в понедельник, 27 марта, в 05:30.
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