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В Кремле назвали провокацией московскую акцию Навального против коррупции
26 марта 2017 г. | Время публикации 12:01 | Последние изменения 12:06
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг московского митинга и считают призывы оппозиционера Алексея Навального участвовать в нем, несмотря на запрет со стороны столичных властей, провокацией, сообщает ТАСС.

"Безусловно, мы наблюдаем за этим. Мы отмечаем заблаговременную работу, которую проводят московские власти и органы правопорядка, информируя граждан о том, что акции будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы. Это незаконно, это не что иное, как провокация", - отметил Песков.

Сам Навальный оперативно прокомментировал заявление на своем сайте, обратив внимание на то, что Песков проигнорировал фильм о богатствах которого стал поводом для митингов: "А про Медведева-то где? Про расследование? Про взятки Усманова, дворцы и виноградники? Если Великий Кремль с рейтингом в 84% следит за акцией жалких маргиналов без поддержки, то, наверное, они должны задать вопрос: а почему приходится следить за акцией?".

Отметим, что прокуратура ранее заявила: "Любые попытки провести несогласованное мероприятие - прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан".

На сайте столичного управления МВД появилось сообщение, в котором полиция призывает москвичей не участвовать в несогласованном шествии 26 марта. В сообщении отмечается, что городские власти "официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка".
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