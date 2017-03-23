Филевскую линию метро могут целиком закрыть на сутки для ремонта

В апреле на Филевской линии московского метрополитена будет проведено очередное удлиненное технологическое окно. По словам первого заместителя начальница дирекции инфраструктуры подземки Романа Цуканова, не исключено, что линия на сутки будет перекрыта целиком.
"Следующее технологическое окно будет в апреле на Филевской линии. Сейчас идет процесс согласования, либо это будет целиком линия, либо ограничим до "Багратионовской", - отметил Цуканов (цитата по РИАМО
). Точная дата проведения ремонтных работ пока неизвестна. Традиционно технологические окна в метрополитене выпадают на воскресенья.
Всего в 2017 году в подземке будет проведено 13 технологических окон.