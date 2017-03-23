Филевскую линию метро могут целиком закрыть на сутки для ремонта

26 марта 2017 г. Центральный участок Калужско-Рижской линии закрыли на день

Движение поездов будет осуществляться только на участках "Новоясеневская" - "Октябрьская" и "Проспект Мира" - "Медведково". Станции "Тургеневская" и "Сухаревская" закроют, работа станций возобновится в понедельник.