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19 новых диагональных переходов появились в разных округах столицы
26 мая 2017 г. | Время публикации 11:43 | Последние изменения 12:32
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
На столичных перекрестках появились 19 новых диагональных переходов. Они позволяют горожанам экономить время, предоставляя возможность перейти улицу наискосок, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказали в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги", по новым зебрам уже можно ходить. Полностью диагональные переходы будут готовы в начале июня, когда на асфальт нанесут полоски желтого цвета. Для усиления светоотражающих свойств на разметку наносят микроскопические стеклянные шарики.

По данным Центра организации дорожного движения, для диагональных зебр выбрали перекрестки, где светофоры работают в режиме с выделенной пешеходной фазой, то есть зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно. Благодаря такой схеме не создастся дополнительных задержек для движения транспорта, а переход дороги для пешеходов станет более безопасным.

Диагональные зебры нарисовали на перекрестках в восьми округах Москвы. В центре столицы они появились на перекрестке между Староконюшенным и Гагаринским переулками, Большим Ордынским переулком и улицей Малая Ордынка, Гагаринским и Большим Власьевским переулками, улицей Погодинской и Абрикосовским переулком, Пречистенкой и Лопухинским переулком. На западе столицы переход появился между улицами Покрышкина и Академика Анохина, улицей Барклая и Большая Филёвская, улицей Кастанаевской и улицей Пивченкова, улицей Пржевальского и Большой Очаковской.

В Северо-Западном округе диагональные переходы появились на перекрестках улиц Академика Бочвара и Маршала Новикова, Маршала Конева и Маршала Бирюзова, Парусным проездом и улицей Свободы, улицами Фабрициуса и Туристской, 3-м и 5-м проездом Марьиной Рощи и улицей Октябрьская. На севере столицы обустроили переход между улицами Беломорской и Смольной, на юго-востоке - между улицами Новороссийская и Краснодарская, на юго-западе - между улицей Южнобутовской и Бунинской аллеей, а в Восточном округе - между Сокольническим переулком и улицей Маленковской.

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