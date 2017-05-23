Культурные центры Москвы запустят программу летнего отдыха для детей Рубрики: Дети

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В столичных домах культуры детей и подростков ждут как однодневные занятия по рисованию, декоративно-прикладному искусству, ритмике и английскому языку, так и тематические программы или интенсивы продолжительностью от пяти дней. "Мы хотим сделать основной акцент именно на интенсивы. Это даст возможность ребятам полностью погрузиться на пять - десять и даже 20 дней в одну сферу творческой или научной деятельности. Почувствовать себя, например, актером, режиссером, врачом или ученым", - пояснил первый заместитель руководителя Московской дирекции по развитию культурных центров Павел Хлопин.



Родители смогут оставлять детей в культурном центре на полдня или на целый день в зависимости от программы секций и выбрать как платную, так и бесплатную программу досуга. В стоимость некоторых длительных интенсивов входит питание.



В центре культуры и досуга "Парк Новослободский" весь июнь дети и подростки будут знакомиться с историей кинематографа и осваивать базовые процессы кинопроизводства. Итогом летней творческой смены станет презентация короткометражного фильма, который придумают и снимут участники мастерской. Они же будут и актерами. Программа рассчитана на детей от семи до 14 лет.



В культурном центре "Ивановский" ("МосАРТ" в Новогиреево) с 5 июня по 14 июля для детей от восьми до 13 лет разработали несколько программ: "Мир искусства", "Медиа" и "Танцы" с лекциями и мастер-классами. Участники интенсива "Медиа", например, познают тонкости работы журналиста, блогера, телеведущего, а также смогут побывать на экскурсии в телецентре "Останкино".



В Культурном центре ЗИЛ все лето будет работать творческая лаборатория. Тематические программы, рассчитанные на 11 дней, будут посвящены танцу, театру, фотографии, анимации. Например, подростки от 11 до 17 лет смогут попробовать себя в роли актеров, хореографов, театральных осветителей. Те, кому интересно искусство фотографии, смогут освоить цианотипию — способ альтернативной фотопечати, изобретенной еще в XIX веке. В итоге получаются снимки голубого оттенка. А любители мультфильмов изучат и освоят различные анимационные техники и приемы, смогут придумывать сценарии и персонажей.



Там же, в Культурном центре ЗИЛ, дети от девяти до 13 лет смогут на все лето погрузиться в мир науки. В научной лаборатории разработаны недельные программы по трем направлениям: химии, физике и медицине. Юные ученые в первой половине дня будут, к примеру, программировать роботов, или делать кардиограммы, или исследовать воду, а во второй - проходить квесты, участвовать в научных играх, ходить на экскурсии в Московский государственный университет имени Ломоносова и медицинские вузы.



А в территориальной клубной системе "Орехово" будет организована бесплатная экомастерская "Дети в городе". Все лето будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, начнет работать эколаборатория по выращиванию растений, детям также предложат интерактивные программы на свежем воздухе и другие занятия. Каждая смена будет длиться от пяти дней.



Весь июнь в культурном центре "Зеленоград" будут проходить занятия на свежем воздухе: на летней веранде центра, а также на территории парка Победы, пляжа и площадки у Большого городского пруда в ЗелАО. Участники программы "Мастерская увлечений" смогут пройти школу танцев и вокала, изучить правила дорожного движения, катаясь на веломобилях. Также запланированы занятия по робототехнике, экскурсии в батутный центр и на скалодром. "Мастерская увлечений" рассчитана на детей от шести до 14 лет.



Кроме того, летом также будет работать программа бесплатного детского отдыха "Московская смена". Ребят ждут в 266 столичных учреждениях, среди которых 132 школы департамента образования, 30 спортшкол департамента спорта и туризма и 104 учреждения департамента труда и социальной защиты населения. Дети под руководством педагогов смогут съездить на экскурсии, получить новые знания, посетить мастер-классы и позаниматься спортом. Будет задействовано 43 музея, 11 театров, пять анимационных центров. Ребята будут участвовать в 10 крупных спортивных мероприятиях.



В июне более 200 культурных центров впервые запустят программу городского летнего отдыха "КультЛето". Как сообщается на сайте столичной мэрии , дети и подростки смогут заниматься в кружках, проводить научные эксперименты и даже снимать собственные фильмы, не выезжая за пределы столицы. В рамках проекта в учреждениях департамента культуры будут работать более 1500 студий и мастерских, платные, так и бесплатные программы. Полный список занятий проекта "КультЛето" появится на портале mos.ru и Московской дирекции по развитию культурных центров в ближайшее время.В столичных домах культуры детей и подростков ждут как однодневные занятия по рисованию, декоративно-прикладному искусству, ритмике и английскому языку, так и тематические программы или интенсивы продолжительностью от пяти дней. "Мы хотим сделать основной акцент именно на интенсивы. Это даст возможность ребятам полностью погрузиться на пять - десять и даже 20 дней в одну сферу творческой или научной деятельности. Почувствовать себя, например, актером, режиссером, врачом или ученым", - пояснил первый заместитель руководителя Московской дирекции по развитию культурных центров Павел Хлопин.Родители смогут оставлять детей в культурном центре на полдня или на целый день в зависимости от программы секций и выбрать как платную, так и бесплатную программу досуга. В стоимость некоторых длительных интенсивов входит питание.В центре культуры и досуга "Парк Новослободский" весь июнь дети и подростки будут знакомиться с историей кинематографа и осваивать базовые процессы кинопроизводства. Итогом летней творческой смены станет презентация короткометражного фильма, который придумают и снимут участники мастерской. Они же будут и актерами. Программа рассчитана на детей от семи до 14 лет.В культурном центре "Ивановский" ("МосАРТ" в Новогиреево) с 5 июня по 14 июля для детей от восьми до 13 лет разработали несколько программ: "Мир искусства", "Медиа" и "Танцы" с лекциями и мастер-классами. Участники интенсива "Медиа", например, познают тонкости работы журналиста, блогера, телеведущего, а также смогут побывать на экскурсии в телецентре "Останкино".В Культурном центре ЗИЛ все лето будет работать творческая лаборатория. Тематические программы, рассчитанные на 11 дней, будут посвящены танцу, театру, фотографии, анимации. Например, подростки от 11 до 17 лет смогут попробовать себя в роли актеров, хореографов, театральных осветителей. Те, кому интересно искусство фотографии, смогут освоить цианотипию — способ альтернативной фотопечати, изобретенной еще в XIX веке. В итоге получаются снимки голубого оттенка. А любители мультфильмов изучат и освоят различные анимационные техники и приемы, смогут придумывать сценарии и персонажей.Там же, в Культурном центре ЗИЛ, дети от девяти до 13 лет смогут на все лето погрузиться в мир науки. В научной лаборатории разработаны недельные программы по трем направлениям: химии, физике и медицине. Юные ученые в первой половине дня будут, к примеру, программировать роботов, или делать кардиограммы, или исследовать воду, а во второй - проходить квесты, участвовать в научных играх, ходить на экскурсии в Московский государственный университет имени Ломоносова и медицинские вузы.А в территориальной клубной системе "Орехово" будет организована бесплатная экомастерская "Дети в городе". Все лето будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, начнет работать эколаборатория по выращиванию растений, детям также предложат интерактивные программы на свежем воздухе и другие занятия. Каждая смена будет длиться от пяти дней.Весь июнь в культурном центре "Зеленоград" будут проходить занятия на свежем воздухе: на летней веранде центра, а также на территории парка Победы, пляжа и площадки у Большого городского пруда в ЗелАО. Участники программы "Мастерская увлечений" смогут пройти школу танцев и вокала, изучить правила дорожного движения, катаясь на веломобилях. Также запланированы занятия по робототехнике, экскурсии в батутный центр и на скалодром. "Мастерская увлечений" рассчитана на детей от шести до 14 лет.Кроме того, летом также будет работать программа бесплатного детского отдыха "Московская смена". Ребят ждут в 266 столичных учреждениях, среди которых 132 школы департамента образования, 30 спортшкол департамента спорта и туризма и 104 учреждения департамента труда и социальной защиты населения. Дети под руководством педагогов смогут съездить на экскурсии, получить новые знания, посетить мастер-классы и позаниматься спортом. Будет задействовано 43 музея, 11 театров, пять анимационных центров. Ребята будут участвовать в 10 крупных спортивных мероприятиях.



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