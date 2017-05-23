В мэрии пообещали решать внутри города проблемы с отходами от реновации

Столичные власти планируют провести переговоры с городскими предприятиями о возможности переработки на территории города отходов от демонтажа зданий в рамках программы реновации, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина. По словам чиновника, предварительно в мэрии должны проанализировать возможные объемы и степень переработки отходов.
В конце марта на круглом столе комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среде эксперты выразили опасение
, что массовый снос домов в Москве создаст дополнительную нагрузку на переполненные свалки в Подмосковье, которое свои возможности по захоронению мусора уже практически исчерпала.
Специалисты отмечали, что каждый день из столицы вывозится 9,5 тысячи тонн твердых бытовых отходов. Общий объем накопленных бытовых отходов в Подмосковье превысил 120 миллионов тонн в год и продолжает расти. "С этой системой надо что-то делать. Невозможно бесконечно заваливать Московскую область и думать, что произойдет невероятное чудо, и мусор куда-то пропадет", - говорил тогда председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин.
Схожие опасения недавно выразил
на своей странице в Facebook представитель Министерства природы РФ Николай Гудков. "Программа реновации - это катастрофическое сокращение зеленых насаждений Москвы, просто потому, что под стройплощадку логичным образом сносят и все деревья, поскольку площади многоэтажных новостроек займут все наши зеленые дворы. Объемы строительного мусора будут колоссальные, об этом не было сказано ни слова", - возмутился Гудков. Сейчас эта публикация на его странице, впрочем, уже отсутствует
.
В экспертной среде тот факт, что отходы от реновации в конечном счете окажутся в Подмосковье, сомнению практически не подвергается. Журналистка Мария Орлова предположила
, что мусор из столицы доберется и до Тверской области, которую "давно присматривают в качестве мусорного полигона" для Москвы. "Уже несколько месяцев тверской губернатор Игорь Руденя постоянно подписывает какие-то соглашения с московской мэрией. Собянин пообещал отремонтировать в Тверской области дороги. А с чего бы это мэр Москвы такой добрый? Проникся сочувствием к соседнему нищему региону?" - заявила Орлова.
На сбор и утилизацию мусора в Москве выделяются миллиарды рублей, однако эти средства так и не пошли на строительство мусоросортировочных станций и перерабатывающих заводов, а во дворах так и не появились контейнеры для раздельного сбора мусора. Компании-операторы, получившие дорогостоящие контракты, по-прежнему сваливают все в одну кучу и вывозят в ближайший регион, на что неоднократно жаловались
экоактивисты.