В мэрии пообещали решать внутри города проблемы с отходами от реновации

7 сентября 2016 г. Московская область продолжает оставаться помойкой для столицы

На сбор мусора тратятся огромные деньги, однако обещанные результаты так и не достигнуты. Отходы продолжают скапливаться на нелегальных свалках в Подмосковье, а деньги, по мнению активистов, оседают в карманах чиновников.