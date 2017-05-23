Памятник "многодетным" Петру и Февронии хотят установить на смотровой площадке МГУ

26 августа 2015 г. На укрепление Воробьевых гор потратят 500 миллионов даже без памятника Владимиру

Мэрия Москвы заключила с подведомственными ей предприятиями госконтракты на сумму около 500 миллионов рублей. Объем работ учитывает установку монумента, а инженерные изыскания вопреки правилам проведут после укрепления склона.