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Памятник "многодетным" Петру и Февронии хотят установить на смотровой площадке МГУ
26 мая 2017 г. | Время публикации 12:25 | Последние изменения 12:38
Рубрики: Архитектура, Городская инфраструктура  
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Святые Пётр и Февронья. Фреска муромского Спасо-Преображенского монастыря | wikipedia.org
На смотровой площадке МГУ на Воробьевых горах планируют установить памятник святым Петру и Февронии, сообщает телеканал "Дождь". Автором памятника Петру и Февронии станет Салават Щербаков, который создал монумент князю Владимиру. Расходы на подготовку и установку памятника хочет взять на себя программа "В кругу семьи".

Как сообщается на странице группы "За Раменки" в Facebook, документы на согласование строительства поступили в совет депутатов округа. "Интересно, как проголосуют депутаты, многие из которых планируют вновь выдвигаться на сентябрьских выборах?" - задает вопрос автор поста. Комментаторы отмечают, что в скульптурном изображении присутствуют трое детей, однако никаких указаний на то, были ли у Петра и Февронии дети, в оригинальном тексте древнерусской повести нет. А многие возмущены повторной попыткой установить скульптуру на плохо предназначенном для этого месте: "Это что за мода на памятники?!?! Никак отстать не могут от завершенного и логичного арх пространства".

Напомним, ранее на смотровой площадке на Воробьевых горах планировалось установить памятник князю Владимиру, однако москвичи воспротивились этому решению, а эксперты заявили, что установка памятника там может спровоцировать оползни. Власти долгое время отказывались прислушиваться к мнению горожан, пока инициаторы установки статуи из Российского военно-исторического общества сами не предложили рассмотреть другие варианты. В конечном счете место для памятника было выбрано по результатам опроса в сервисе "Активный гражданин", им стала Боровицкая площадь.

Уже после того, как власти отказались от идеи установки памятника на прежнем месте, сообщалось, что на противооползневые работы по укреплению смотровой площадки потратят около 500 миллионов рублей. Объем работ при этом был запланирован с учетом установки монумента, а инженерные изыскания планировалось проведены уже после укрепления склона и повторного благоустройства площадки. С тех пор разговоры об этом проекте заглохли.
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