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В выходные в столице похолодает
26 мая 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Гидрометцентр России
В выходные в столице немного похолодает, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 27 мая, в столице будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью температура в Москве 9-11, по области 8-13 градусов тепла, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Днем температура в Москве 15-17, по области 13-18 градусов, ветер северо-западный и северный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

В воскресенье, 28 мая, ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве 3-5 градусов тепла, по области 0-5 градусов тепла, днем в Москве 12-14, по области 9-14 градусов тепла. Ветер северный 5-10 метров в секунду.
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Пятница, 26 мая 2017 г. // Последняя новость 20:00
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