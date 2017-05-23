Аллея "избранных" правителей России от Рюрика до Керенского открылась в центре столицы

4 мая 2017 г. "Аллея правителей" с бюстами работы Зураба Церетели появится в центре столицы

Аллея с бронзовыми бюстами правителей страны от Рюрика до Ельцина появится во внутреннем дворе дома 4 в Петроверигском переулке. Рядом с ней обустроят кафе с исторической кухней и открытый кинолекторий.