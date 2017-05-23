Аллея "избранных" правителей России от Рюрика до Керенского открылась в центре столицы

Министр культуры Владимир Мединский, министр образования и науки Ольга Васильева и скульптор Зураб Церетели открыли Аллею правителей России в Петроверигском переулке в центре Москвы. Как сообщает корреспондент "Интерфакса"
, в Аллее правителей установлены бюсты 33 руководителей страны с древнейших времен до Временного правительства.
Министр образования и науки Ольга Васильева обратила особое внимание на "скрупулезное воссоздание лиц Зурабом Церетели в его монументах". Сам скульптор заявил, что намерен пополнить Аллею правителей России еще восемью бюстами руководителей Советского Союза, "поскольку историю остановить нельзя". Также на аллее в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.
Как сообщается на сайте РВИО
, в число увековеченных правителей входят Рюрик, Ольга, Владимир Креститель, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, Александр Невский, Иван Данилович Калита, Дмитрий Донской, Василий II Темный, Иван III Васильевич, Василий III Иванович, Иван Грозный, Фёдор Иоаннович, Борис Годунов, Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Софья Алексеевна, Пётр I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Пётр III, Екатерина II, Павел I, Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II, а также члены Временного правительства князь Георгий Львов и Александр Керенский. При этом в числе правителей отсутствуют такие фигуры, как киевские князи Олег, Игорь и Святослав, первый удельный князь Московский Даниил Александрович, отец Василия II Темного Василий I, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, старший брат Петра Великого Федор Алексеевич, Екатерина I и последний прямой представитель рода Романовых Петр II.
Аллея запланирована как постоянная экспозиция
, которая должна будет просуществовать как минимум несколько лет. Рядом с ней также обустроят кафе с исторической военной кухней и открытый кинолекторий с трибунами на 150 мест. Во дворик можно будет попасть через флигель по адресу Петроверигский переулок, д. 4, стр. 2. Это уже второй опыт устройства таких уличных пространств: в 2015 году в Архангельском переулке был открыт "Сквер полководцев".