СМИ: реновация обрушит цены по всему столичному рынку недвижимости Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По словам девелоперов, потенциальные покупатели перестали интересоваться хрущевками после отрицательной реакции части москвичей программу по реновации. В ряде случаев сделки по покупке квартир в хрущевках сорвались накануне подписания договора. По мнению экспертов, в рамках программы переселения, инициированной бывшим мэром Юрием Лужковым, покупатели приобретали квартиры в сносимых домах, рассчитывая получить новое жилье с улучшенной планировкой и возможностью продать его дороже, в нынешней ситуации это почти невозможно. Упал и спрос на



В результате стоимость недвижимости в пятиэтажках снизилась на 15-20%, а повышение цен со стороны части продавцов привело лишь к росту времени экспозиции квартир. "Собственники, по сути, разделились на два лагеря: кто хочет остаться в своем доме и кто однозначно за снос и желает переехать в новое жилье, а те, кто выставляет сейчас на продажу свою квартиру в пятиэтажке, чаще всего хотят срочно решить какой-то насущный жилищный вопрос и не могут ждать", - заявила председатель совета директоров компании "Бест-новострой" Ирина Доброхотова. Общий объем московского рынка квартир в пятиэтажках с учетом выставленного на продажу жилья превышает 32 миллиарда рублей, и реновация "может серьезно подкосить этот рынок".



В то же время снижение цен на вторичном рынке может сыграть на руку властям. Если в окончательной версии закона о реновации сохранится пункт о денежной компенсации для переселенцев, которые не захотят переезжать в предоставленное чиновниками жилье, то размер возмещения окажется ниже.



Кроме того, падение цен и спроса может коснуться не только жилья, определенного под снос. В Москве существуют 600-800 домов, находящихся в центре кварталов сносимых пятиэтажек, но не попавших в предварительный перечень реновации. По мнению экспертов, соседство со строительными площадками снизит стоимость этой недвижимости на 10-12% в течение двух с половиной — четырех лет. При этом квартир в новых домах станет в среднем втрое больше, что увеличит нагрузку на социальную инфраструктуру. С другой стороны, новых покупателей может привлечь перспектива обновления инфраструктуры в районе.



Программа реновации затронет и первичный рынок: резкий рост объемов ввода в отдельно взятых районах в любом случае кардинально изменит цены на расположенные здесь новостройки. При вводе 2,5 миллионов квадратных метров в год цены в некоторых районах упадут еще на 15-20% в течение трех-пяти лет и скорректируют стратегию работы девелоперов, вынудив их отказаться от крупных проектов.



Другие девелоперы полагают, что оценивать возможное влияние на рынок программы реновации сейчас сложно, поскольку она еще не принята. К тому же, по их оценкам, в течение двух-трех лет, пока программа будет раскручиваться, рынок не почувствует изменений. А застройщикам соседних районов, где будет проходить реновация, возможно, придется снижать стоимость квартир, чтобы удержать спрос. Существенную коррекцию цен и объемов продаж на рынке может вызвать лишь строительство больших объемов квадратных метров по нерыночным ценам.



Определенный эффект реновация может оказать и на застройщиков Подмосковья. По данным экспертов, спрос на новостройки в регионе может снизиться на 5-7% за счет людей, отказавшихся от идеи переехать из пятиэтажки в область в ожидании сноса своего дома. С одной стороны, реновация может стимулировать выход на рынок новых проектов в краткосрочной перспективе, с другой - некоторые девелоперы могут продать участки, отказавшись от реализации проектов в отдельных районах. Отметим, что в Подмосковье также задумались о реновации по примеру московской: ее планируется начать



Размах программы реновации, обнародованной чиновниками, определит ситуацию на рынке жилья в течение ближайших 15 лет, не только в уже застроенных кварталах, но и в новостройках, а также коснется проектов в Подмосковье. Хотя конкретные параметры программы еще не определены , очевидно, что она может привести к снижению спроса и цен. Об этом пишет "Коммерсант" По словам девелоперов, потенциальные покупатели перестали интересоваться хрущевками после отрицательной реакции части москвичей программу по реновации. В ряде случаев сделки по покупке квартир в хрущевках сорвались накануне подписания договора. По мнению экспертов, в рамках программы переселения, инициированной бывшим мэром Юрием Лужковым, покупатели приобретали квартиры в сносимых домах, рассчитывая получить новое жилье с улучшенной планировкой и возможностью продать его дороже, в нынешней ситуации это почти невозможно. Упал и спрос на аренду квартир в пятиэтажках.В результате стоимость недвижимости в пятиэтажках снизилась на 15-20%, а повышение цен со стороны части продавцов привело лишь к росту времени экспозиции квартир. "Собственники, по сути, разделились на два лагеря: кто хочет остаться в своем доме и кто однозначно за снос и желает переехать в новое жилье, а те, кто выставляет сейчас на продажу свою квартиру в пятиэтажке, чаще всего хотят срочно решить какой-то насущный жилищный вопрос и не могут ждать", - заявила председатель совета директоров компании "Бест-новострой" Ирина Доброхотова. Общий объем московского рынка квартир в пятиэтажках с учетом выставленного на продажу жилья превышает 32 миллиарда рублей, и реновация "может серьезно подкосить этот рынок".В то же время снижение цен на вторичном рынке может сыграть на руку властям. Если в окончательной версии закона о реновации сохранится пункт о денежной компенсации для переселенцев, которые не захотят переезжать в предоставленное чиновниками жилье, то размер возмещения окажется ниже.Кроме того, падение цен и спроса может коснуться не только жилья, определенного под снос. В Москве существуют 600-800 домов, находящихся в центре кварталов сносимых пятиэтажек, но не попавших в предварительный перечень реновации. По мнению экспертов, соседство со строительными площадками снизит стоимость этой недвижимости на 10-12% в течение двух с половиной — четырех лет. При этом квартир в новых домах станет в среднем втрое больше, что увеличит нагрузку на социальную инфраструктуру. С другой стороны, новых покупателей может привлечь перспектива обновления инфраструктуры в районе.Программа реновации затронет и первичный рынок: резкий рост объемов ввода в отдельно взятых районах в любом случае кардинально изменит цены на расположенные здесь новостройки. При вводе 2,5 миллионов квадратных метров в год цены в некоторых районах упадут еще на 15-20% в течение трех-пяти лет и скорректируют стратегию работы девелоперов, вынудив их отказаться от крупных проектов.Другие девелоперы полагают, что оценивать возможное влияние на рынок программы реновации сейчас сложно, поскольку она еще не принята. К тому же, по их оценкам, в течение двух-трех лет, пока программа будет раскручиваться, рынок не почувствует изменений. А застройщикам соседних районов, где будет проходить реновация, возможно, придется снижать стоимость квартир, чтобы удержать спрос. Существенную коррекцию цен и объемов продаж на рынке может вызвать лишь строительство больших объемов квадратных метров по нерыночным ценам.Определенный эффект реновация может оказать и на застройщиков Подмосковья. По данным экспертов, спрос на новостройки в регионе может снизиться на 5-7% за счет людей, отказавшихся от идеи переехать из пятиэтажки в область в ожидании сноса своего дома. С одной стороны, реновация может стимулировать выход на рынок новых проектов в краткосрочной перспективе, с другой - некоторые девелоперы могут продать участки, отказавшись от реализации проектов в отдельных районах. Отметим, что в Подмосковье также задумались о реновации по примеру московской: ее планируется начать после 2020 года



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