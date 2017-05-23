Неочевидные меры безопасности на московских вокзалах создали неудобства для тысяч пассажиров Рубрики: Общественный транспорт

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По словам блогера, своего пика "борьба за безопасность" достигла на Киевском вокзале. Здесь идет подготовка к закрытию прохода от турникетов пригородных поездов в город, на привокзальную площадь. Это означает, что вся толпа с электричек безальтернативно будет направляться прямо в вестибюль метро, и только оттуда можно будет выйти в город. "Смысл такого решения непонятен совершенно. Какая тут безопасность, если толпу людей умышленно направляют в другое перегруженное место", - пишет Шумский.



Кроме того, для пассажиров поездов дальнего следования на Киевском вокзале уже сейчас перекрыли удобный проход к стоянке автомобилей и такси на привокзальной площади. Таким образом, им остается либо идти пешком через здание вокзала, где всех снова ожидает очередь на вход, либо спуститься по пешеходному тоннелю в тот же вестибюль, куда уже загнали пассажиров электричек. "Если учесть, что люди на поездах дальнего следования у нас путешествуют явно не налегке, а с большим количеством сумок и багажа, то заставлять их наматывать круги через досмотры и лестницы вместо прямого и удобного выхода к встречающим - это просто преступление", - отметил блогер.



На Ленинградском вокзале вскоре перекроют сквозной проход из пригородной зоны к платформам поездов дальнего следования. Не очень ясно, как это поможет безопасности гостей Кубка конфедераций, зато людям, приехавшим из Санкт-Петербурга, придется проделывать в пять раз больший путь, чтобы попасть на электричку до дома. На Ярославском вокзале перекрытия только планируются, но, судя по замыслу авторов инициативы, с платформ дальнего следования можно будет выйти в город только пройдя с досмотром через здание вокзала. На Павелецком вокзале абсолютно на всех входах со стороны платформ теперь установлены досмотровые зоны: теперь, помимо традиционной давки у турникетов, для пассажиров добавится еще и давка у пунктов досмотра.



"РЖД - как отдельная страна. Десятки тысяч пассажиров, проходящих через московские вокзалы, уже испытывают массовые неудобства каждый день по пути на работу и обратно. Возможно, что на остальных вокзалах пока еще не успели реализовать что-то подобное, но это уже имеется в планах. Мы за безопасность, просто она должна быть не формальная с очередями, которые для террористов еще привлекательнее, а с реальными мерами", - заключил Шумский. В связи с предстоящим Кубком конфедераций по футболу в "Российских железных дорогах" решили ужесточить меры безопасности на московских вокзалах. Впрочем, как отмечает в своем блоге руководитель проекта Probok.net Александр Шумский, эффективность этим мер весьма сомнительна, но при этом они создают массовые неудобства для десятков тысяч пассажиров.По словам блогера, своего пика "борьба за безопасность" достигла на Киевском вокзале. Здесь идет подготовка к закрытию прохода от турникетов пригородных поездов в город, на привокзальную площадь. Это означает, что вся толпа с электричек безальтернативно будет направляться прямо в вестибюль метро, и только оттуда можно будет выйти в город. "Смысл такого решения непонятен совершенно. Какая тут безопасность, если толпу людей умышленно направляют в другое перегруженное место", - пишет Шумский.Кроме того, для пассажиров поездов дальнего следования на Киевском вокзале уже сейчас перекрыли удобный проход к стоянке автомобилей и такси на привокзальной площади. Таким образом, им остается либо идти пешком через здание вокзала, где всех снова ожидает очередь на вход, либо спуститься по пешеходному тоннелю в тот же вестибюль, куда уже загнали пассажиров электричек. "Если учесть, что люди на поездах дальнего следования у нас путешествуют явно не налегке, а с большим количеством сумок и багажа, то заставлять их наматывать круги через досмотры и лестницы вместо прямого и удобного выхода к встречающим - это просто преступление", - отметил блогер.На Ленинградском вокзале вскоре перекроют сквозной проход из пригородной зоны к платформам поездов дальнего следования. Не очень ясно, как это поможет безопасности гостей Кубка конфедераций, зато людям, приехавшим из Санкт-Петербурга, придется проделывать в пять раз больший путь, чтобы попасть на электричку до дома. На Ярославском вокзале перекрытия только планируются, но, судя по замыслу авторов инициативы, с платформ дальнего следования можно будет выйти в город только пройдя с досмотром через здание вокзала. На Павелецком вокзале абсолютно на всех входах со стороны платформ теперь установлены досмотровые зоны: теперь, помимо традиционной давки у турникетов, для пассажиров добавится еще и давка у пунктов досмотра."РЖД - как отдельная страна. Десятки тысяч пассажиров, проходящих через московские вокзалы, уже испытывают массовые неудобства каждый день по пути на работу и обратно. Возможно, что на остальных вокзалах пока еще не успели реализовать что-то подобное, но это уже имеется в планах. Мы за безопасность, просто она должна быть не формальная с очередями, которые для террористов еще привлекательнее, а с реальными мерами", - заключил Шумский.



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