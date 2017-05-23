Неизвестный раздавал экстремистские листовки возле Соборной мечети

25 мая 2017 г. В столице задержаны члены экстремистской группы, готовившей теракты на транспорте

В ходе проверки квартиры дома на углу Новопеределкинской улицы и Боровского шоссе обнаружили экстремистскую литературу и предмет, похожий на взрывное устройство. Четверо проживавших там мужчин из Азии задержаны.