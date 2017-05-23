Неизвестный раздавал экстремистские листовки возле Соборной мечети

В районе Московской мечети в Мещанском районе столицы неизвестный раздавал листовки с символикой международной террористической организации. Задержать злоумышленника не удалось, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
Вечером 25 мая очевидец сообщил полиции о том, что на улице Щепкина в районе дома 31 неизвестный раздает адресованные мусульманам листовки. На месте никого не обнаружили, за пожарным ящиком у дома по соседству был найден полиэтиленовый пакет, в котором находилось около 40 листовок с символикой запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве четверых участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые планировали совершить теракт в столичном транспорте
. При обысках по адресам проживания задержанных были обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности. После совершения атаки террористы планировали выехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне ИГ.