]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
мая
pda
Поиск
Архив

Неизвестный раздавал экстремистские листовки возле Соборной мечети
26 мая 2017 г. | Время публикации 09:54 | Последние изменения 11:52
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В районе Московской мечети в Мещанском районе столицы неизвестный раздавал листовки с символикой международной террористической организации. Задержать злоумышленника не удалось, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Вечером 25 мая очевидец сообщил полиции о том, что на улице Щепкина в районе дома 31 неизвестный раздает адресованные мусульманам листовки. На месте никого не обнаружили, за пожарным ящиком у дома по соседству был найден полиэтиленовый пакет, в котором находилось около 40 листовок с символикой запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве четверых участников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые планировали совершить теракт в столичном транспорте. При обысках по адресам проживания задержанных были обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности. После совершения атаки террористы планировали выехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне ИГ.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В столице задержаны члены экстремистской группы, готовившей теракты на транспорте
25 мая 2017 г.
В столице задержаны члены экстремистской группы, готовившей теракты на транспорте
В ходе проверки квартиры дома на углу Новопеределкинской улицы и Боровского шоссе обнаружили экстремистскую литературу и предмет, похожий на взрывное устройство. Четверо проживавших там мужчин из Азии задержаны.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.05.2017   14:02
6
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 26 мая 2017 г. // Последняя новость 13:26
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>