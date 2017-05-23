Суд обязал снести здание Южного речного порта по иску столичного правительства

18 апреля 2017 г. Ярмарки и оригинальные аттракционы откроются в парке "Остров мечты"

На территории парка "Остров мечты" появятся зоны отдыха с персонажами отечественных мультфильмов и оригинальные аттракционы. В прогулочной зоне появятся фасады домов Рима и Лондона, а также будут организованы ярмарки.