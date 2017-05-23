Суд обязал снести здание Южного речного порта по иску столичного правительства

Арбитражный суд Москвы обязал ООО "Столичная судоходная компания" снести здание Южного речного порта как незаконную постройку. Таким образом был удовлетворен иск правительства Москвы, передает корреспондент ТАСС.
Если компания не исполнит решение суда в течение месяца после его вступления в силу, правительство Москвы сможет самостоятельно снести порт, возложив материальные расходы на собственника. Кроме того, суд взыскал с компании 332 тысячи рублей в качестве компенсации средств за проведенную экспертизу и судебные издержки.
В иске правительство Москвы указывало, что здание порта, расположенное на проспекте Андропова, дом 11, строение 2, было реконструировано незаконно и с существенными нарушениями градостроительных норм. В частности, ответчик не получил разрешение на масштабную реконструкцию здания, в результате которой его площадь увеличилась на 1874 квадратных метров, составив более 5 тысяч квадратных метров.
Адвокаты отметили, что компания "ССК" приобрела спорный объект в 2006 году по договору купли-продажи с ОАО "Пассажирский порт", а площадь объекта, согласно свидетельству о праве собственности, составляет 5,073 тысячи квадратных метров. "Даже если пристроенные в 1990-х и 2000-х годах помещения можно назвать самовольными, например, стеклянный павильон вокруг основного здания, то это не дает права властям Москвы сносить весь объект, построенный 32 года назад и имеющий стратегическое значение в качестве объекта гражданской обороны", - отметил защитник Рубен Маркарьян. Адвокаты компании намерены обжаловать решение суда.
Напомним, ранее сообщалось, что Южный порт может быть реконструирован
, чтобы к причалу приходили речные трамвайчики от Киевского вокзала. Об этом заявили руководители строительства "Парка мечты" в Нагатинской пойме. Также в районе Южного порта предлагалось построить новый причал
для организации водного сообщения.