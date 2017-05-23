В Москве отложили суд о выселении жильцов пятиэтажки, которые отказались переезжать из Останкино в другой район

11 мая 2017 г. "Равнозначное жилье в районе": жителей пятиэтажки в Останкино принудительно выселяют в дальнюю часть Отрадного

Вместо соседней новостройки жителей сносимой хрущевки на улице Годовикова, 10, корпус 1 принудительно отправляют в самую дальнюю и неблагополучную часть района Отрадное с видами на магистраль и промзону. Отказ равносилен выселению по суду.