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В Москве отложили суд о выселении жильцов пятиэтажки, которые отказались переезжать из Останкино в другой район
26 мая 2017 г. | Время публикации 14:55 | Последние изменения 17:49
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
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Moscow-Live.ru
Суд в Москве перенес на середину и конец июня слушания по делу ветеранов Великой Отечественной войны и других жителей сносимых пятиэтажек в Останкино, которые отказались по требованию столичных властей переезжать в другой район. Об этом пишет в Twitter лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Речь идет о жильцах пятиэтажки на улице Годовикова, 10, корпус 1, среди которых есть ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды. По иску департамента городского имущества (ДГИ) их принудительно выселяют на Березовую аллею в районе Отрадное. Как писали СМИ и сами жители в соцсетях, новый дом находится в дальней и неблагополучной части Отрадного, но позиционируется как равнозначная замена в "районе проживания". По соседству расположены мусоросортировочная станция, снегоплавильный завод и стройка будущего участка Северо-Восточной хорды.

При этом в октябре 2016 года два замруководителя того же ДГИ письменно заверили жителей, что их переселят в соседнюю новостройку на Годовикова, владение 8. Аналогичное устное обещание дал префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов. Параллельно с жителей взяли письменный отказ от переезда на Березовую аллею. А затем им пришли повестки в суд. Оказалось, что замглавы департамента горимущества Иван Щербаков подписал директиву, которая предписывает выселение по суду в случае отказа от варианта в Отрадном.

Первую партию дел рассматривала судья Останкинского районного суда Оксана Меньшова, она оставила иски ДГИ без рассмотрения и предложила разрешить ситуацию во внесудебном порядке. Департамент подал апелляцию в Мосгорсуд, и высшая инстанция снова вернула иски Останкинскому суду с требованием повторного рассмотрения. Как пишет Митрохин, новая судья Лариса Шокурова уже приняла решения о выселении "по половине жителей".

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