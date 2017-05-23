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Москалькова признала, что голосование по реновации не должно было начинаться до принятия закона
26 мая 2017 г. | Время публикации 19:09
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Татьяна Москалькова | Global Look Press
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запущенное столичной мэрией голосование по вопросам реновации началось преждевременно. По ее словам, нельзя предлагать людям делать столь тяжелый выбор, который определит судьбу их дома и их будущего, пока все существенные вопросы программы не будут урегулированы федеральным законом.

"Для того, чтобы выбор был обдуманным и взвешенным, необходимо ясно и четко представлять условия, на которых будет происходить расселение домов. Знать, какое жилье можно получить взамен занимаемого. Имеются ли альтернативные варианты. Какие существуют правовые гарантии. Наличие возможности защиты своих прав в органах правосудия. Федеральный закон, регулирующий механизмы реализации программы реновации, в настоящее время не принят", - подчеркнула Москалькова (заявление опубликовано на сайте омбудсмена).

Она также добавила, что соответствующий законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, получил значительное число замечаний и предложений, однако решение потенциальные переселенцы должны принять уже сейчас: в соответствии с постановлением правительства голосование о включении домов в программу реновации проводится с 15 мая по 15 июня. Москалькова отметила, что направила в нижнюю палату парламента свое заключение о необходимости соблюдения конституционных прав расселяемых граждан.

Юристы ранее подчеркивали, что постановление мэрии об учете мнения собственников является "юридически ничтожным". Мало того, что голосование проводится до того, как принят закон о реновации, так документ еще и наделяет жильцов полномочиями, которые не предусмотрены в Жилищном кодексе. Согласно закону, собственники квартир могут решать голосованием только вопросы, касающиеся управления общим имуществом дома, самым глобальным из которых является вопрос реконструкции. Дать согласие на снос дома собрание собственников даже единогласно не имеет права.
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