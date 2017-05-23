Пока липы с Тверской продолжают "спать", на Ленинском проспекте спешно спилили самое красивое дерево района

15 мая 2017 г. Отсутствие листьев на деревьях Тверской улицы объяснили "зимней спячкой"

В мэрии сослались на экспертов, по словам которых, деревья, высаженные в конце прошлого года, хорошо пережили зиму, но "просыпаются" позже тех, которые уже зазеленели. Обычно это отставание составляет от одного до полутора месяцев.