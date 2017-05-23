Пока липы с Тверской продолжают "спать", на Ленинском проспекте спешно спилили самое красивое дерево района

Москвичи продолжают беспокоиться за судьбу дорогостоящих немецких лип
, высаженных на Тверской улице в рамках благоустройства. Блогеры выкладывают фотографии, свидетельствующие, что до сих пор деревья цветут пышным цветом только на рекламных плакатах. Меж тем в Гагаринском районе по жалобе некого активиста быстро спилили как "сухостой" любимый жителями абрикос.
Ранее СМИ писали, что липы стоимостью 200 тысяч рублей не выдержали суровой московской погоды и будут вырублены. В мэрии, однако, заявили, что говорить о гибели деревьев преждевременно. В департаменте капремонта объяснили, что любые деревья в первый год после посадки распускаются и зацветают позже других примерно на полтора-два месяца. Ландшафтный дизайнер компании-разработчика проекта благоустройства поясняла, что липы находятся в "зимней спячке"
, и это нормально для прохладной весны. Она также предлагала подождать 10-15 дней прежде чем судить, сколько деревьев "не проснулось".
По прошествии этих десяти дней ситуация кардинально не изменилась. На фотографиях
в блогах, сделанных 25 мая, видно, что на деревьях распустились лишь редкие листочки в то время как на соседних улицах листва уже вовсю зеленеет. По мнению ландшафтного дизайнера Владимира Колесника, отдельные вылезшие листочки не смогут "вытянуть всю биомассу такого дерева". "Если в ближайшее время ничего дополнительно на дереве не откроется, а скорее всего ничего уже не откроется, то эти деревья погибнут", – пишет он в Facebook
.
Колесник предположил, что состояние лип связано с влиянием реагентов – липы на других улицах в центре Москвы, расположенных вблизи оживленных трасс, по его наблюдениям, находятся примерно в том же состоянии, что и деревья на Тверской. В частности, он заметил поражение лип на Новом Арбате, возле особняка Морозова на Воздвиженке, на Кутузовском проспекте.
"Старые посадки или новые – плохо выглядят ВСЕ. При этом шанс выкарабкаться у деревьев из старых посадок есть. Они могут обрасти из спящих почек по стволам и старым ветвям. Но новые ветви погибнут. А вот у новых посадок, посадок осени 2016 года шансов на мой взгляд нет", – пишет Колесник. По его мнению, "в эту зиму что-то такое с реагентами замутили новенькое. Или, в крайнем случае, было старое, но в комбинации с погодой дало такой эффект, которое никто из нас не наблюдал ранее".
Между тем жители Гагаринского района Москвы оплакивают самое красивое дерево района, росшее возле загса на Ленинском проспекте, 44 и спиленное на днях из-за того, что не успело как следует распуститься в условиях холодной весны. Абрикос своим цветением "утирал нос японским сакурам и радовал молодоженов", пишет
в группе района местный житель Сергей Гусев. По его словам, дерево спилили без экспертизы, причем ко дню спиливания абрикос уже стоял в побегах.
Участники группы выяснили, что 15 мая некий активный пользователь портала "Наш город" Иван Маятников разместил жалобу на "сухое дерево" и "ненадлежащий уход за зелеными насаждениями". 24 мая глава управы Ольга Белягина отчиталась о спиле "сухостоя". Местные жители, возмущенные уничтожением дерева, подозревают, что под активистом скрывается "подставное лицо" из ГБУ "Жилищник". Вместо спиленного абрикоса коммунальщики высадили "такое же дерево" – четырехлетний саженец. Его "даже покрасили зеленой краской, чтобы он на отчетах управы выглядел более зеленым", – грустно иронизирует Сергей Гусев. А на Садовой-Кудринской в умирающую клумбу за ночь просто вкопали новые кусты
.