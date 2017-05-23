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Тематический поезд "Времена и эпохи" запущен на Замоскворецкой линии метро
26 мая 2017 г. | Время публикации 13:26
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Тематический поезд, посвященный фестивалю "Времена и эпохи", официально запустили на Замоскворецкой линии метрополитена. Как сообщил заместитель начальника метрополитена по коммуникациям Алексей Ильиных, которого цитирует агентство "Москва", поезд будет эксплуатироваться на линии в течение ближайшего месяца.

По словам руководителя отдела внешних связей, маркетинга и рекламы агентства "Ратоборцы" Анастасии Бобровских, каждый из восьми вагонов тематического поезда посвящен определенной исторической эпохе: Античности, Средневековью, XVII, XVIII и XX векам, а также смежным эпохам. в день запуска тематического поезда вместе с пассажирами в его вагонах будут ездить реконструкторы фестиваля "Времена и эпохи" в исторических костюмах от периода Античности до XX столетия.

Фестиваль "Времена и эпохи. Собрание" пройдет в Москве с 1 по 12 июня, на него приедут 6 тысяч реконструкторов из 20 государств. На 30 площадках они воспроизведут 12 эпох, включая Железный век, Античность, Петровское время, Отечественную войну 1812 года и Крымскую войну. В проекте "Жизнь за стеклом" покажут жизнь семей разных времен, а на площадках можно будет попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам, и купить разные виды дичи и хлеба. На открытие фестиваля прибудет поезд с реконструкторами.
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