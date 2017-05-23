Тематический поезд "Времена и эпохи" запущен на Замоскворецкой линии метро

11 мая 2017 г. Летом москвичей ждет сладкий фестиваль, а осенью - ярмарка тыкв

Летом в столице пройдет фестиваль "Сладкое лето". Его площадки украсят множеством клумб и топиарных цветочных композиций. Осенью в столице пройдут мясной, сырный и рыбный фестивали, а также концерты джаза и блюза.