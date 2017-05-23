Потепление в Москве начнется в конце мая, но на жару горожанам пока можно не надеяться Рубрики: Погода

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По его словам, в ближайшие дни в Москву будет поступать "очень свежий воздух из Гренландии", а потому температура понизится. "Сейчас над Великобританией находится блокирующий циклон. По восточной периферии его гребня на европейскую территорию России перемещается очень холодный воздух из Арктики, который и является объяснением нынешних длительных холодов", - отметил Вилфанд.



По данным Повышение температуры воздуха в московском регионе начнется в конце мая, однако воздух будет прогреваться медленно, понемногу, а температурный фон продолжит оставаться ниже нормы, рассказал в беседе с ТАСС директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что в ближайшую неделю жаркая погода в столице не прогнозируется.По его словам, в ближайшие дни в Москву будет поступать "очень свежий воздух из Гренландии", а потому температура понизится. "Сейчас над Великобританией находится блокирующий циклон. По восточной периферии его гребня на европейскую территорию России перемещается очень холодный воздух из Арктики, который и является объяснением нынешних длительных холодов", - отметил Вилфанд.По данным Гидрометцентра , ближайшие дни также будут сопровождаться резкими перепадами атмосферного давления. Наиболее заметный, в сторону понижения, произойдет с 29 на 30 мая: за сутки давление упадет с 751 до 738 миллиметров ртутного столба. Это может стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей.



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