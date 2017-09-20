Опубликована карта стартовых площадок для строительства по программе реновации

25 сентября 2017 г. Первые списки домов под расселение опубликуют 26 сентября

Жилье нового поколения будет соответствовать стандарту "умного дома": в отделке применят энергоэффективные панели, датчики защитят жильцов от перерасхода ресурсов. А нормативы жилой застройки планируется утвердить до конца года.