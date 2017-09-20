Метро до Мытищ начнут строить не раньше 2019 года из-из проблем с землей

8 июля 2014 г. Предложение инвестора построить метро в Мытищах отклонили

Столичные власти сочли предложение неинтересным, так как "одна станция проблем не решает". Было бы лучше, если бы инвесторы профинансировали целую линию от "Медведково" до Челобитьево, пояснил заммэра.