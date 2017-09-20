Москвичей возмутила видеореклама сериала "Физрук" на стенах Большого театра Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Екатерина Чеснокова



"Мерзкий физрук на фасаде Большого театра – дно", - пишет



Егор Воробьев посчитал, что "реклама "Физрука" на фасаде Большого театра - то, чего заслуживает столица". Пользователь Аська Трушкина, которая посетила впервые фестиваль "Круг света", отметила, что это был последний ее раз. Пользователь Вероника Красильникова подчеркнула, что после просмотра "рекламы сериала "Физрук" на фасаде Большого театра", она видела все. "Ожидайте новый быдлобалет вслед за сериалом", - иронизирует еще один пользователь. Защитники сериала, напротив, заявляют, что "первый сезон сериала - это лучшее, что случилось с российским телевидением в 10-е".



В руководстве Большого театра заявили, что не могут влиять на фестиваль "Круг света" и на то, что показывается на здании. "С нами контент никак не согласовывается, мы не в курсе того, что на нашем фасаде показывают", - заявила пресс-секретарь театра Катерина Новикова радиостанции



В социальных сетях бурно обсуждают размещение рекламного ролика сериала "Физрук" на здании Большого театра в рамках фестиваля "Круг света". Многие посчитали неуместным размещение подобного ролика на стенах одного из самых значительных в мире театров, передает РИАМО "Мерзкий физрук на фасаде Большого театра – дно", - пишет в Twitter пользователь Лугос безумный. Пользователь социальной сети "ВКонтакте" Юлия Александрова отметила "неповторимое сочетание Гоголя, Толстого, Чехова и Физрука с привкусом Rafaello на стенах Большого театра".Егор Воробьев посчитал, что "реклама "Физрука" на фасаде Большого театра - то, чего заслуживает столица". Пользователь Аська Трушкина, которая посетила впервые фестиваль "Круг света", отметила, что это был последний ее раз. Пользователь Вероника Красильникова подчеркнула, что после просмотра "рекламы сериала "Физрук" на фасаде Большого театра", она видела все. "Ожидайте новый быдлобалет вслед за сериалом", - иронизирует еще один пользователь. Защитники сериала, напротив, заявляют, что "первый сезон сериала - это лучшее, что случилось с российским телевидением в 10-е".В руководстве Большого театра заявили, что не могут влиять на фестиваль "Круг света" и на то, что показывается на здании. "С нами контент никак не согласовывается, мы не в курсе того, что на нашем фасаде показывают", - заявила пресс-секретарь театра Катерина Новикова радиостанции "Говорит Москва" . Другие источники предложили адресовать этот вопрос столичным властям.



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