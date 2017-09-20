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В соцсетях возмутились решением бывших мундепов Хамовников поощрить себя и главу округа перед уходом
26 сентября 2017 г. | Время публикации 14:20 | Последние изменения 15:16
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Бывшие муниципальные депутаты района Хамовники, не избравшиеся на новый срок, назначили заседание, на котором будут рассмотрены вопросы об их поощрении за сентябрь и о назначении квартальной премии главе муниципального округа. Об этом написал в Facebook избранный муниципальный депутат и корреспондент "Новой газеты" Илья Азар, выложив скрин повестки заседания на 26 сентября.

Вопрос о поощрении депутатов за сентябрь значится третьим пунктом, следом планируется рассмотреть вопрос о премии главе округа. "...проигравший две недели назад (!) выборы прошлый состав депутатов района Хамовники решил провести заседание (!!), на котором выпишет себе денежные поощрения за сентябрь 2017 (!!!)" - возмущается Азар. Помешать проведению этого заседания новый состав депутатов не может, так как территориальная избирательная комиссия назначила первое заседание Совета в новом составе на октябрь, объяснил журналист в комментариях.




Формально нарушения закона в действиях муниципальных депутатов нет. Они имеют право на денежное поощрение от мэрии раз в квартал за "заслуги перед жителями". Сумма составляет 60 тысяч рублей. "Это отдельные деньги, которые целевым образом приходят в Советы и могут быть распределены депутатами между собой на их усмотрение (обычно делят поровну)", - объяснил бывший муниципальный депутат Щукино и глава штаба "объединенных демократов" Дмитрия Гудкова Максим Кац.

По мнению Азара, выписка поощрения и премий за период, когда полномочия депутатов уже фактически истекли, выглядит "позорно". "Проигравшие муниципальные депутаты от "Единой России" напоминают тех туристов в Турции, которые перед выездом из отеля украли туалетную бумагу, вино и в целом, как могли, обчистили номер", - прокомментировал ситуацию Дмитрий Гудков. Пользователи в комментариях сообщили, что подобное наблюдается в Люблино и Пресненском районе.







Ранее то же самое произошло в Бутырском районе: на последнем заседании перед выборами муниципальные депутаты подвели итоги своей деятельности за 5 лет и выписали себе премии в размере 60 тысяч рублей за "активное участие" в решении городских проблем. При этом местные жители неоднократно жаловались, что депутатов за пять лет они практически не видели и не слышали, а попытки донести до мундепов официальные обращения горожан регулярно терпели неудачи. Вместо этого депутаты автоматически согласовывали спущенные сверху решения.
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