Парк Горького предупредил владельцев собак о догхантерах в Нескучном саду Животные Рубрики: Происшествия

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До появления официальной реакции парка Горького о догхантерах в Нескучном саду



Якжина подчеркнула, что "это был специально аккуратно разложенный корм разных видов", а не случайность или "кладка наркош", как предположили некоторые пользователи. В итоге собака провела у врача 3,5 часа - пришлось вызвать у нее обильную рвоту, поставить две капельницы и сделать уколы. Именно оперативное обращение в клинику, по мнению женщины, и спасло собаке жизнь. Якжина и Григорян также отметили, что проверяли дорожки сада после инцидента, но подозрительный корм уже не обнаружили.









Московский парк культуры и отдыха имени Горького призвал владельцев собак быть бдительными и внимательно следить за своими питомцами в связи с появившимися сообщениями о догхантерах в Нескучном саду. Злоумышленники "разбрасывают, предположительно, отравленный корм и колбасные изделия", говорится на странице парка в Facebook . Пострадала, по меньшей мере, одна собака. "Службы Парка уже принимают меры, чтобы предотвратить подобные случаи", - заверили в администрации.До появления официальной реакции парка Горького о догхантерах в Нескучном саду сообщила в Facebook ресторатор Карина Григорян. "Собаку друзей еле откачали", - говорится в ее посте. Владелица пострадавшего животного Алла Якжина рассказала в комментариях, что отвезла его к ветеринару сразу же, как только заметила, "что пес сожрал и сколько этой гадости было раскидано".Якжина подчеркнула, что "это был специально аккуратно разложенный корм разных видов", а не случайность или "кладка наркош", как предположили некоторые пользователи. В итоге собака провела у врача 3,5 часа - пришлось вызвать у нее обильную рвоту, поставить две капельницы и сделать уколы. Именно оперативное обращение в клинику, по мнению женщины, и спасло собаке жизнь. Якжина и Григорян также отметили, что проверяли дорожки сада после инцидента, но подозрительный корм уже не обнаружили.



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