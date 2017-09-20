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Синоптики предупредили о заморозках и тумане в Москве и Подмосковье
26 сентября 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Гидрометцентр России
Синоптики предупредили о заморозках и тумане в Москве и Подмосковье в среду, 27 сентября, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на среду в столице ожидается переменная облачность, без осадков, до утра в отдельных районах туман, температура в Москве 4-6, по области от одного до шести градусов тепла, местами заморозки до минус двух градусов, ветер переменных направлений 1-6 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, без осадков, температура в Москве 10-12, по области 8-13 градусов тепла, ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду.

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